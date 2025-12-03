»War und ist ein Glücksfall«: Pankofen happy über Oslislo-Zusage

"Wir befinden uns im Soll", bilanziert Pankofens Sportvorstand Max Lang, dessen Klub 19 Jahre am Stück in der untersten Spielklasse verbringen mussten. Nach dem Meistertitel zogen sich die Feierlichkeiten vielleicht auch deshalb ziemlich in die Länge. "Wir hatten keine gute Vorbereitung", räumt Lang ein. Im bisherigen Saisonverlauf wechselten Licht und Schatten. "Wenn wir unser Potenzial aufs Feld bringen, können wir gegen jeden Gegner bestehen. Das hat die Mannschaft beispielsweise beim famosen 5:1-Heimsieg gegen den damaligen Tabellenführer Künzing II bewiesen. Wir haben uns aber auch ein paar Mal nicht mit Ruhm bekleckert. In den Auswärtsspielen bei den derzeit drei letztplatzierten Teams konnten wir lediglich einen Punkt holen. Es wäre etwas mehr drin gewesen, aber es ist alles im grünen Bereich", betont der Funktionär.







Absolut zufrieden ist man im SVP-Lager mit der Arbeit von Übungsleiter Oslislo. "Die Verpflichtung von Martin war und ist für uns ein Glücksfall. Menschlich und sportlich ist er ein überragender Mann, der unsere Jungs in allen Bereichen weiterentwickelt hat. Uns freut es riesig, dass er uns bereits sein Ja-Wort für eine weitere Saison gegeben hat", berichtet Lang, der auch Co-Spielertrainer Niels Kraschinski über den Sommer hinaus an den Verein binden konnte: "Niels ist ein waschechtes Eigengewächs. Auf und neben dem Platz ist er zu einer unverzichtbaren Führungspersönlichkeit geworden."







Kurz- und mittelfristig möchte der Klub aus dem Plattlinger Stadtteil die nächsten Schritte machen. "Wir wollen uns in der Kreisklasse etablieren und irgendwann vielleicht mal etwas weiter nach vorne schielen. Zunächst gilt es aber unsere Hausaufgaben zu machen und im Frühjahr den Klassenerhalt schnellstmöglich perfekt zu machen", sagt Max Lang.







