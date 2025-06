»War Spitz auf Knopf«: Fortbestand von Seebach II stand auf Kippe

Viele Jahre hatte der TSV Seebach drei Seniorenmannschaften im Spielbetrieb. Seit 2019 gehört der Klub aus dem Deggendorfer Stadtgebiet ununterbrochen der Landesliga Mitte an und klopfte 2024 als Vizemeister sogar an die Tür zur Bayernliga. Um einen noch optimaleren Unterbau zu haben, wollte der Verein mit dem B-Team gerne in die Kreisklasse. In der Spielzeit 2023/2024 sprang in der A-Klasse Plattling immerhin der dritte Rang heraus. Die abgelaufene Runde schlossen Hanner, Sagerer & Co. in der A-Deggendorf nur auf den siebten Rang ab. Coach Andreas Pfefferkorn, der mittlerweile als Co-Trainer beim TSV Hengersberg angeheuert hat, verabschiedete sich nach zwei Jahren und auch einige Spieler haben aufgehört. Keine "Dritte" konnte nicht mehr gemeldet werden und auch der Fortbestand der "Zweiten" war lange Zeit nicht gesichert.