"War richtig, richtig gut!" – Jan Wellem lässt Schönenbach straucheln

Der 24. Spieltag der Bezirksliga 1 hat das Titelrennen endgültig zum Nervenspiel gemacht. Während Blau-Weiß Köln beim 2:0-Arbeitssieg in Weiden lange zittern musste, sorgte Jan Wellem für ein Ausrufezeichen. Mit einem 4:3-Erfolg über Spitzenreiter Schönenbach schob sich das Team von Alexander Voigt noch dichter an die Konkurrenz heran. Nur zwei Punkte trennen den Tabellenvierten vom Platz an der Sonne – das Titelrennen ist offener denn je.

Stattdessen machte Behadil Sabani in der 81. Minute mit dem 3:0 endgültig alles klar. „Mit dem 3:0 war das Spiel dann leider auch entschieden“, so Krämer, der seiner Mannschaft dennoch ein Lob aussprach: „In der Situation, die wir personell hatten, haben wir das am Donnerstag und Sonntag insgesamt sehr gut gemacht und sehr teuer verkauft.“

Schon vor der Pause stellte Hohkeppel II die Weichen auf Sieg. Deniz Güllü traf in der 27. Minute zur Führung und legte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 2:0 nach. „Das 2:0 vor der Halbzeit war bitter, war auch in der Entstehung unnötig“, ärgerte sich Rheinsüd-Coach Stefan Krämer. „Bis dahin haben wir sehr intensiv gearbeitet, gut verteidigt, aber eben nicht alles wegverteidigen können.“

Die zweite Mannschaft des SV Eintracht Hohkeppel bleibt im Aufstiegsrennen auf Kurs. Gegen den FC Rheinsüd Köln gelang der Mannschaft von Trainer Giuseppe Brunetto ein ungefährdeter 3:0 (2:0)-Heimerfolg. Mit einer disziplinierten und strukturierten Vorstellung sicherte sich die Hohkeppeler Reserve den fünften Sieg in Serie und zeigte dabei insbesondere in der Defensive eine konzentrierte Leistung.

Die Gastgeber starteten mutig und hielten die Partie offen – bis zur 28. Minute. Nach einer Notbremse von Joel Karim Marenzi sah der Weidener die Rote Karte. Dennoch zeigte die Mannschaft von Trainer Adrian Student in der Folge große Moral und hielt Blau-Weiß Köln lange vom eigenen Tor fern. "Ein riesiges Kompliment an mein Team, das mal wieder in Unterzahl richtig gut gespielt hat. Wir haben uns Torchancen erarbeitet und diszipliniert gegen den Ball gearbeitet“, lobte Student. „Ein Unentschieden wäre auf jeden Fall verdient gewesen, leider haben sich die Jungs nicht für den Aufwand belohnt, was mich am meisten ärgert.“

Der SC Blau-Weiß Köln hat im Auswärtsspiel beim SV Weiden mit 2:0 gewonnen und sich dabei in einem umkämpften Duell schwer getan. Trotz rund 60 Minuten Überzahl gelang es dem Tabellenzweiten erst in der Nachspielzeit, den Heimsieg endgültig zu sichern. Für Weiden war es ein bitterer Abend, denn ein Punkt wäre nach großem Kampf durchaus möglich gewesen.

„Wir haben hochverdient verloren“, bilanzierte Karaca ehrlich. „Wir waren nicht so da, wie es ein solches Spiel erfordert. Unser Plan war es, die nächsten drei Spiele mit neun Punkten abzuschließen. Das ist uns nicht gelungen.“ Besonders lobte er Hürths Offensivakteur Eray Uzunal, der Pulheim immer wieder vor große Probleme stellte: „Er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das war uns vom Hinspiel bekannt.“ Für den Pulheimer SC geht es nun darum, im Abstiegskampf schnell wieder in die Spur zu finden.

Dabei begann die Partie aus Pulheimer Sicht noch ordentlich. "Wir haben gut begonnen, hätten in Führung gehen können“, sagte Karaca. Doch nach dem 0:1 durch Sabhan Al-Ali in der 24. Minute „sind wir zusammengebrochen“. Es folgten die Treffer von Eray Uzunal (34.) und Max Engelkamp (42.), die Hürth zur Pause bereits komfortabel in Front brachten.

Gleichzeitig mahnte er jedoch Verbesserungen an: „Wir haben wie in Hohkeppel in der zweiten Halbzeit ein wenig aufgehört mit dem Fußballspielen. Wir müssen wir mehr Konstanz reinkriegen und nach einer guten ersten Hälfte in den nächsten Wochen auch mal eine gute zweite Hälfte hinten dran packen.“

Trainer Hannes Diekamp zeigte sich mit dem Auftritt seines Teams insgesamt sehr zufrieden: „Ich bin sehr froh, dass die Mannschaft sich belohnt hat für die harte Arbeit, die sie in das Spiel reingesteckt hat. Auch schon gegen Hohkeppel verteidigt jeder Einzelne, aber auch wir als Mannschaft besser als in den Wochen davor.“

Vor rund 100 Zuschauern legten die Gäste den Grundstein zum Sieg bereits in der ersten Halbzeit. Till Juber eröffnete in der 12. Minute den Torreigen, Jan Fromke (28.) und erneut Juber (34.) sorgten für eine komfortable 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel machte Juber in der 53. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages früh alles klar. Rheindörfer kam durch Julian Potisk (79.) lediglich noch zum Ehrentreffer.

Germania Zündorf bricht nach der Pause ein – Ford Niehl siegt verdient Der FC Germania Zündorf hat eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den CfB Ford Köln-Niehl unterlag das Team von Trainer Daniel Werken und Co-Trainer Yanik Gilles nach einem schwachen zweiten Durchgang mit 0:2. Für die Gäste war es ein verdienter Sieg, der aufgrund der Chancenverteilung durchaus noch höher hätte ausfallen können. Zündorf startete vor 45 Zuschauern stark in die Partie. Die Gastgeber dominierten die erste halbe Stunde und hätten in dieser Phase zwingend in Führung gehen können – oder sogar müssen. „Wir kommen richtig gut ins Spiel rein und haben in der ersten halben Stunde richtig gut gespielt. Leider kein Tor geschossen. Wir hätten zwei Elfmeter bekommen müssen. Also der eine ist glasklar und ich denke, den zweigenmuss man auch geben“, ärgerte sich Gilles. Bis zur Pause hielt Zündorf das 0:0, doch im zweiten Abschnitt folgte der Bruch. Ford Niehl übernahm mehr und mehr die Kontrolle und bestrafte die Gastgeber eiskalt. Lennart Friederichs (57.) und Arnold Koumako (80.) sorgten für die entscheidenden Treffer. „Die zweite Halbzeit war sehr schlecht von uns. Ford Niehl hat zurecht 2:0 gewonnen. Die hätten auch höher gewinnen können. Das war wirklich eine sehr schlechte zweite Halbzeit von uns“, räumte Gilles ein. Die Niederlage reiht sich in eine Serie schwankender Auftritte ein, die der Co-Trainer offen ansprach: „Das zeigt auch so ein bisschen, was ich schon letzte Woche gesagt habe – die Konstanz in der Leistung fehlt. Wir haben richtig gute Spiele wie gegen Hohkeppel oder Bergfried, aber auch immer wieder solche wie jetzt gegen Weiden, Rheindörfer, Lindlar oder eben die zweite Halbzeit gegen Niehl.“ Trotz allem blieb Gilles kämpferisch: „Es darf halt nicht zur Gewohnheit werden. Wir sind selbst dafür verantwortlich, dass wir da auch wieder rauskommen, indem wir hart arbeiten, gut trainieren und dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir wieder bessere Spiele zeigen werden.“ __________________________

Schwarz-Weiß Köln demontiert Lindlar – Oseku spricht von „peinlicher Vorstellung“ Tabellenvorletzter gegen Letzter — was nach einem engen Kellerduell klang, wurde am Ende zur nächsten bitteren Pleite für den TuS Lindlar. Mit 7:1 fegte Schwarz-Weiß Köln den Tabellenletzten regelrecht vom Platz und schoss dabei bereits die nächsten sieben Treffer nach dem vorangegangenen 13:2-Erfolg gegen Altenberg. In den letzten beiden Spielen erzielte die Mannschaft von Trainer Frank Vones somit unglaubliche 20 Tore. Dabei begann die Partie für die Gäste aus Lindlar durchaus vielversprechend. Bereits in der 2. Minute brachte Roger Rene Sauer den TuS in Führung. Doch es blieb der einzige Lichtblick. Schwarz-Weiß Köln übernahm nach dem frühen Rückstand komplett die Kontrolle und drehte das Spiel noch vor der Pause. Abdoul-Salam Samare (36.) und Davud Isa Tabur (45.) trafen zur verdienten Führung. Nach dem Seitenwechsel wurde es für Lindlar deutlich. Ricky Fritzen (54.), Pascal Frere (57.), Giovanni Valerio Carrieri (63.) sowie zweimal Abdelkader Maouel (75./78.) schraubten das Ergebnis auf 7:1. „Wir sind vorne zu harmlos und hinten zu passiv. So wird es auch in der Kreisliga A nichts zu holen geben“, stellte Lindlars Trainer Arlind Oseku ernüchtert fest. Verärgert zeigte sich Oseku auch über die aus seiner Sicht schwache Leistung des Unparteiischen. „Die peinliche Vorstellung meiner Mannschaft wurde lediglich vom Schiedsrichter-Gespann übertroffen, das mit der Partie völlig überfordert war. Fehlentscheidungen auf beiden Seiten gefährdeten die Gesundheit der Spieler, da diese immer waghalsiger in die Zweikämpfe gingen.“ Nur die kühnsten Optimisten glauben noch an den Lindlarer Klassenerhalt. Oseku blickt sorgenvoll auf die kommenden Aufgaben: „Wenn man sieht, welche Gegner nun auf uns warten, wird’s für uns nur noch um Schadensbegrenzung gehen. Sehr schade!“ __________________________

Altenberg gegen Hoffnungsthal erneut chancenlos TV Hoffnungsthal hat die englische Woche mit einem Kantersieg abgeschlossen. Gegen den SV Altenberg siegte das Team von Trainer Baran Dagdelen hochverdient mit 8:2 und fügte den Gästen damit die nächste herbe Pleite zu. Für Altenberg war es nach dem 2:13 in der Vorwoche gegen Schwarz-Weiß Köln die zweite deftige Niederlage in Serie — in den letzten beiden Spielen kassierte die Mannschaft damit unglaubliche 21 Gegentore. Schon früh war im Heimspiel der Gastgeber klar, in welche Richtung die Partie laufen würde. Ozan Dogan (4.), Anton Musculus (8.) und Aytekin Kanli (9., 20.) sorgten für eine komfortable 4:0-Führung nach nicht einmal 20 Minuten. Altenberg verkürzte zwar durch einen Strafstoß von Piotr Widera (29.), doch Hoffnungsthal blieb tonangebend. „Wir sind mit der Mentalität ins Spiel gegangen, die englische Woche erfolgreich abzuschließen. Die ersten 20 Minuten haben wir überragenden Fußball gespielt“, lobte Dagdelen seine Mannschaft. Auch nach der Pause hielt Hoffnungsthal den Fuß auf dem Gaspedal. Musculus (50.), Kanli mit zwei weiteren Treffern (72., 89.) und Petrit Uruglica (81.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Für Altenberg traf Roger Schäfer (67.) zum zwischenzeitlichen 5:2. „All meine Offensivspieler waren an Toren beteiligt, egal ob Tore oder Assists. Das freut mich natürlich sehr und ich muss den Hut ziehen vor meiner Mannschaft und dem Einsatz, den sie jeden Tag zeigen“, sagte Dagdelen. Der Blick des Trainers geht aber bereits nach vorn: „Jetzt heißt es gut regenerieren. Am Donnerstag geht es im Pokalviertelfinale weiter, am Sonntag dann nach Lindlar. Das Pensum, was wir die Saison fahren, ist brutal. Aber wir sind stolz auf das Team.“ Während Hoffnungsthal selbstbewusst die nächsten Aufgaben angeht, steckt Altenberg nach der nächsten Klatsche tief im Abstiegskampf fest. __________________________