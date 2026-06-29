»War nicht unser Jahr«: Deggenau drückt den Reset-Button

Dominik Breu stürmt künftig für den SV Deggenau – Foto: Manuel Ebner

Beim SV Deggenau hätte man sich die Spielzeit 2025/26 definitiv ganz anders vorgestellt. In den 26 Spielen der Kreisklasse Deggendorf konnten die Rot-Weißen lediglich 32 Punkte einfahren und lagen damit als Tabellenneunter deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück. Nun richten sich die Blicke der Verantwortlichen jedoch nach vorne und mit Dominik Breu (24) vom Landesligisten TSV Seebach kann der Klub auch einen hoffnungsvollen Neuzugang vermelden.

"Das war nicht unser Jahr", gibt Vorstand Michael Erl deutlich zu und blickt damit auf die abgelaufene Runde des Kreisklassisten zurück. Gleich zweimal - sowohl im Herbst als auch zum Ende der Saison - kassierte der SVD sechs Niederlagen in Folge. Dennoch bleiben die Spielertrainer Benjamin Schiller und Johannes Sammer sowie Roland Moosmüller weiter an Bord. "Wir haben speziell Bene und Sammy in unserer jüngeren Vergangenheit unfassbar viel zu verdanken. Gerade deshalb sind wir auch fest davon überzeugt, dass sie es schaffen können, uns in der kommenden Saison wieder in die richtige Spur zu lenken", betont Erl.

Doch auch darüber hinaus feilt der SV Deggenau daran, in der kommenden Spielzeit wieder ein anderes Gesicht zu zeigen und konnte nun einen weiteren Coup landen: Dominik Breu wechselt vom Landesligisten Seebach zum SVD und soll einen wichtigen Part im Mittelfeld des Deggendorfer Vorstadtvereins einnehmen. Trotz seiner gerade einmal 24 Jahre konnte "Breilo" in den vergangenen Jahren bereits mehrere Standorte der Region sehen. Über den TSV Metten in der A-Klasse, den SV Neuhausen/Offenberg in der Kreisliga sowie die SpVgg Osterhofen in der Bezirksliga landete der Mittelfeldmann in Bernried, wo er in der Hinrunde der Vorsaison mit 13 Toren und vier Vorlagen auf sich aufmerksam machen konnte. Im Frühjahr lief er dann acht Mal für den TSV Seebach in der Landesliga auf. Dazu kehrt auch Eigengewächs Fabian Schober (29) nach drei Jahren beim A-Klassisten TSV Grafling wieder zu seinem Heimatverein zurück. Nicht mehr zur Verfügung stehen dagegen Tim Widera sowie Alex Ebner, der seine Karriere beendet hat.