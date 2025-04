„War mir ein Rätsel“: Spitzenreiter Günding lässt Punkte liegen

Der abstiegsbedrohte ASV Dachau II (dunkle Trikots) wehrte sich, letztlich jedoch gewann der TSV Schwabhausen verdient 3:1. – Foto: HAB

Spitzenreiter SV Günding lässt im Kampf um den Aufstieg wichtige Punkte liegen. Vor allem SVG-Trainer Liebl ärgerte sich über die verpasste Chance.

Kreisklassen-Spitzenreiter SV Günding musste sich gegen Niederroth mit einem 1:1 begnügen, damit rückte vor allem Konkurrent Bergkirchen in der Tabelle wieder ein Stück heran (siehe „Spiel der Woche“ in dieser Ausgabe). SV Günding – SV Niederroth 1:1: Last-Minute-Ausgleich für Niederroth: In der 95. Spielminute traf Simon Betz nach einem Freistoß und einem Kopfball von Lukas Lerchl noch zum 1:1.

In der ersten Halbzeit hatte Günding mehr vom Spiel und konnte sich die ein oder andere Möglichkeit erspielen. Das 1:0 in der 39. Minute war die Folge. Benedikt Rabl nahm den Ball nach einer Ecke mit der Brust an und hämmerte das Spielgerät ins Tor. Mehr Berichtenswertes gab es weder auf Gündinger noch auf Niederrother Seite. So., 27.04.2025, 15:00 Uhr SV Günding Günding SV Niederroth Niederroth 1 1 Abpfiff

„Was in der zweiten Halbzeit passierte, war mir ein Rätsel“, so SVG-Trainer Stephan Liebl, „wir hören das Fußballspielen auf und luden Niederroth immer mehr ein.“ Die Konsequenz sei das 1:1 gewesen. Liebl ärgerte sich, dass die Konter nicht gut ausgespielt worden seien. „Somit verpassten wir wieder die Chance, einen Konkurrenten aus dem Rennen zu nehmen und geben den anderen Teams die Chance, wieder an uns ranzurücken. Es war das zweite Spiel von den letzten drei Spielen, die wir in der Nachspielzeit aus der Hand geben.“ SVN-Sprecher Daniel Reisner freute sich unterdessen über ein gerechtes Unentschieden. SV Weichs – AEG Dachau 3:1: In der ersten Halbzeit war Weichs klar besser und führte verdient mit 2:0 durch Treffer von Eric Kammerer (5.) und Ferdinand Königer (40.). Glück war aber auch dabei, denn zunächst verschoss Kyriakos Akritidis für AEG einen Foulelfmeter (40. Minute – „das war sein erster verschossener Elfer seit vier Jahren“, so AEG-Sprecher Jorgo Andreadis), kurz danach traf Akritidis nur die Latte.

Die zweite Hälfte gehörten eher den Dachauern, doch das 3:0 machte Weichs. Alexander Niwergol besorgte in der 88. Minute die Entscheidung. Den Ehrentreffer für AEG erzielte Nikolaos Papadopoulos in der 96. Minute durch einen Foulelfmeter. Zuvor hatte Vasilios Tikos den Ball an die Latte gesetzt. „An sich war es ein souveräner Auftritt, mit mehr Spannung und Tempo geht‘s höher aus“, sagte SVW-Trainer Robert Böttcher. Andreadis beklagte, „dass wir nicht clever genug waren, um das Ding ins Tor zu bringen“. TSV Indersdorf – SV Petershausen 2:1: Indersdorf feierte einen knappen, aber absolut verdienten 2:1-Heimsieg im Mittelfeldduell gegen Petershausen. Nach einem schönen Steckpass von Nico Karelly blieb Tim Elstner eiskalt und brachte die Hausherren in der 19. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Marco Hochmuth der Ausgleich, nachdem Indersdorf den Ball im eigenen Sechzehner nicht entscheidend klären konnte. Direkt nach dem Seitenwechsel die erneute Führung für Indersdorf: Über Patrick Bromm und Tobias Altstiel landete der Ball bei Nico Karelly, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Im weiteren Verlauf hatte Indersdorf mehrfach die Gelegenheit, den Deckel frühzeitig draufzumachen. Zumindest verteidigten die Indersdorfer die knappe Führung konzentriert und souverän bis zum Schlusspfiff.

In der Schlussphase sah Indersdorfs Kapitän Christian Bopfinger die Gelb-Rote Karte, kurz darauf musste Petershausens Torhüter Kleber nach einer Notbremse mit glatt Rot vom Platz. Die Entscheidung war zumindest fragwürdig, da das Foul vermutlich im Strafraum stattfand und somit Elfmeter sowie eine Gelbe Karte ausreichend gewesen wären. Insgesamt war es jedoch eine sehr faire Partie, die der Unparteiische über weite Strecken souverän leitete. TSV Hilgertshausen – SV Haimhausen 0:2: In einer flotten Partie schenkten sich beide Teams nichts, es war ein offener Schlagabtausch mit zunächst leichten Vorteilen für den Gastgeber. Insgesamt aber neutralisierten sich beide Teams in der ersten Halbzeit nahezu, Chancen waren Mangelware. In der 26. Minute hatte Hilgertshausens Marius Klimmer die Führung auf dem Fuß, er brachte den Ball nach einer scharfen Hereingabe von Alex Racki allerdings nicht im Gehäuse der Gäste unter. So blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Nach der Pause hätten die Hilgertshausener erneut in Führung gehen müssen. Einen Freistoß von Sebastian Oberhauser entschärfte der gut aufgelegte Gästekeeper Matthias Müller mit einer tollen Parade (55.), nur fünf Minuten später verlängerte Klimmer eine Ecke an die Latte. Eine weitere Chance vergab Ludwig Dietrich, der den Ball nach einem schönen Steckpass neben das Tor setzte (70.) Besser machte es der SV Haimhausen. Einen Konter über halblinks schob Gästestürmer Bastian Schild zur überraschenden 0:1 Führung ein (76.). Hilgertshausen drängte nochmal auf den Ausgleich, ein Treffer wollte aber nicht mehr gelingen. Einen Konter der Haimhauser schloss erneut Bastian Schild in der 90. Spielminute zum 0:2-Endstand ab. Fazit von TSV-Abteilungsleiter Norbert Schneidert: „Haimhausen war nicht besser, aber effektiver.“ FC Tandern – SV Odelzhausen 1:1: Die Tabellennachbarn Tandern und Odelzhausen neutralisierten sich in der ersten Hälfte. Torchancen waren Mangelware. Eine der Ausnahmen war eine brenzlige Situation, nachdem FCT-Torhüter Adrian Hebbeler den Ball nicht festhalten konnte. Doch seine Vorderleute bereinigten die Situation. Auf der anderen Seite verzog Jonas Kölbl knapp. Einen Schuss von Michael Sattler entschärfte Gäste-Schlussmann Nicolas Sauter.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Tandern die Kontrolle, Odelzhausens geriet in Bedrängnis. Nach einer Stunde belohnte Korbinian Kölbl die Gastgeber mit einer direkt verwandelten Ecke. Kurios: Zuvor war der Stürmer mit einer direkten Ecke am Pfosten gescheitert. Tandern hatte in der Folge weitere Chancen, den Deckel draufzumachen, doch das 2:0 fiel nicht. Auf der anderen Seite reichte Odelzhausen ein Abschluss zum Ausgleich. Und das glücklich, denn der harmlose Schuss von Florian Brandmair wurde unhaltbar abgefälscht (82.). Tandern versuchte im Anschluss noch einmal alles, doch unter anderem stand die Latte – nach einem Freistoß von Korbinian Kölbl – dem zweiten FCT-Treffer im Weg. TSV Schwabhausen – ASV Dachau II 3:1: Christian Henning nutzte in der 5. Minute die erste Chance der Partie und bescherte Schwabhausen somit einen Traumstart. Dem Treffer war ein feiner Doppelpass mit Thomas Schneider vorausgegangen. Die abstiegsbedrohten Dachauer steckten den Rückstand allerdings gut weg. Die Belohnung war der Ausgleich durch Christian Natter, der nach einer Flanke das 1:1 erzielte (13.). In einem Duell auf sehr überschaubarem Niveau passierte vor dem Seitenwechsel nicht mehr viel – mit einer Ausnahme: In der 42. Minute brachte Schneider Schwabhausen mit einem direkt verwandelte Freistoß erneut in Führung. Der Treffer fiel aus dem Nichts.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Schwabhausen, weil die Gäste fahrlässig mit ihren Chancen umgingen, blieb es aber spannend. Dachau hätte mit einem Treffer den Spielverlauf auf den Kopf stellen können, doch so weit kam es nicht. Tobias Ammon erlöste die Gastgeber mit seinem Treffer zum 3:1 (80.) – und bescherte seinem Team somit drei Punkte. Kreisklasse Zugspitze VfL Egenburg – 1. FC Gröbenzell 5:1: Nach der Niederlage vom vergangenen Wochenende ging der VfL Egenburg mit Wut im Bauch ins Duell gegen den 1. FC Gröbenzell. Das zahlte sich schon in der 5. Minute aus, als Christian Naßl mit sehenswertem Schuss aus 20 Metern in den Winkel die Führung besorgte. Gröbenzell hatte zwar die perfekte Antwort parat und glich kurz darauf durch Fabian Koller aus (8.), davon ließ sich Egeburg aber nicht beeindrucken. Die Elf von Spielertrainer Chris Hain spielte mit dem Selbstverständnis, das sie in dieser Saison so stark machte – auch ohne den weiterhin angeschlagenen Hain auf dem Feld. Noch vor der Pause bog Egenburg auf die Siegerstraße ein. Naßl (18.) und Hannes Zech (38.) sorgten mit ihren Toren für eine 3:1-Führung zur Pause.