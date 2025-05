"War kaum anders zu erwarten": André Klug tippt den 26. Spieltag

André Klug begann seine fußballerische Laufbahn im Herrenbereich beim SC Borussia Lindenthal-Hohenlind in der Kreisliga. Zur Saison 2013/14 wechselte er zum TuS Oberpleis in die Landesliga. Nach zwei Spielzeiten zog es ihn zum FV Bad Honnef, ehe er in der Saison 2016/17 erstmals Mittelrheinliga-Luft schnupperte.

Der heute 32-Jährige blieb bis zur Saison 2020/21 beim FC Hennef 05, wo er in 102 Einsätzen starke 54 Treffer erzielte. Nach einem kurzen Intermezzo beim Siegburger SV schloss er sich dem SV Bergisch Gladbach 09 an. Über die Stationen TuS Oberpleis und ein erneutes Engagement beim Siegburger SV landete Klug schließlich bei der SpVg Frechen 20.