"War genau dieser Weckruf, den wir gebraucht haben"

– Foto: Volkhard Patten

Der VfB Rot-Weiß Braunschweig hat sein erstes Heimspiel der Bezirksliga deutlich verloren. Gegen Germania Lamme unterlag der Aufsteiger mit 2:7. Trotz einer starken Anfangsphase und zahlreicher Chancen musste sich Rot-Weiß am Ende deutlich geschlagen geben. Adem Kajolli erzielte vier Tore für die Gäste.

Trainer Tolga Izigüzel sah seine Mannschaft in der Anfangsphase dennoch als das bessere Team. „Wir haben natürlich sehr gut angefangen. In der ersten Halbzeit haben wir wirklich enormen Druck gemacht, haben riesige Chancen gehabt, auch zu führen mit 2 oder 3:0.“

Auf dem Kunstrasenplatz erwischte Lamme den besseren Start auf der Anzeigetafel. Kajolli brachte die Gäste bereits in der vierten Minute mit 1:0 in Führung. Rot-Weiß antwortete jedoch schnell: Omarkhiel glich in der zehnten Minute aus.

Borucki sah die Gastgeber in dieser Phase sogar deutlich näher an einer Führung: „Ich glaube, es waren drei bis vier an der Zahl. Da kann es auch gut und gerne nach 15 oder 20 Minuten 3-1 oder 4-1 für Rot Weiß stehen.“

Lamme-Kapitän Grazian Borucki bestätigte diese Einschätzung. „Wir sind ja relativ früh in Führung gegangen, das spiegelt aber tatsächlich nicht die ersten 15 Minuten wieder, in denen wir nicht wirklich stattfanden, weil wir sehr, sehr viele einfache Ballverluste hatten und Rot Weiß die deutlich, deutlich klareren Torchancen hatte.“

Stattdessen drehte Lamme die Partie. Naumann erzielte in der 23. Minute das 2:1, Holland erhöhte in der 30. Minute auf 3:1. Izigüzel machte vor allem individuelle Fehler für den Rückstand verantwortlich: „Dann machen wir individuelle Fehler, wo wir schnell bestraft worden sind. Trotz alledem hat die Mannschaft eine gute Reaktion gezeigt, gerade in der ersten Hälfte.“

Kajolli entscheidet die Partie nach der Pause

Rot-Weiß kam engagiert aus der Kabine und verkürzte den Rückstand bereits in der 45. Minute auf ein Tor. Für Lamme wurde der Anschlusstreffer nach Einschätzung Boruckis zum Weckruf. „Es war klar, dass wir nach der Halbzeit auf einen sehr, sehr aggressiven und starken Gegner treffen werden, der dann nochmal alles in die Waagschale werfen möchte.“

Doch Lamme stabilisierte sich. „So fällt auch das 3-2 direkt nach dem Anstoß, wo wir gefühlt noch in der Kabinenansprache sind. Nichtsdestotrotz war das vielleicht auch genau dieser Weckruf, den wir gebraucht haben“, sagte Borucki.

Anschließend übernahm Lamme zunehmend die Kontrolle. Kajolli traf in der 70. Minute zum 4:2 und erhöhte nur drei Minuten später auf 5:2. In der 84. Minute machte der Angreifer mit seinem vierten Treffer das halbe Dutzend voll. In der 88. Minute folgte durch ein Eigentor von Leonardi das 7:2.

Borucki sah vor allem nach dem 3:2 eine konzentrierte Leistung seiner Mannschaft: „Direkt nach dem Gegentor waren wir sehr, sehr konzentriert und haben sehr, sehr wenig zugelassen, waren in den Zweikämpfen sehr, sehr präsent und haben unsere Umschaltsituationen sehr, sehr gut zu Ende gespielt.“

Gleichzeitig betonte der Kapitän, dass auch Rot-Weiß weitere Möglichkeiten hatte. „Rot-Weiß auch, das muss man auch sagen, aber alles in allem, auch gerade was die zweite Hälfte angeht, geht das Ergebnis in Ordnung.“

Izigüzel bewertete den deutlichen Ausgang ebenfalls kritisch. „Nach dem 2-4 haben wir unsere Köpfe fallen lassen und eigentlich sozusagen das Spiel aufgegeben.“ Seine Mannschaft müsse daraus Konsequenzen ziehen: „Daraus müssen wir auf jeden Fall lernen, dass wir konsequent 90 Minuten einfach das Spiel und unseren Plan durchziehen.“ Der Trainer hielt das Ergebnis dennoch für zu deutlich: „2-7 ist natürlich viel zu hoch und wir haben dann einfach nicht mehr unsere Position gehalten.“

Lamme steht nach dem zweiten Spieltag mit drei Punkten auf Rang fünf und weist ein Torverhältnis von 8:4 auf. Rot-Weiß hat ebenfalls drei Punkte, liegt aufgrund des Torverhältnisses von 7:10 aber nur noch auf Platz elf.

Borucki zeigte trotz des deutlichen Sieges Respekt vor dem Gegner. „Die haben sehr, sehr guten Fußball gespielt, auch wenn es das Ergebnis jetzt nicht wirklich deuten lässt.“ Für ihn ist Rot-Weiß deshalb ein Gegner, gegen den sich auch andere Mannschaften schwertun dürften: „Umso stolzer sind der Trainer und ich, dass wir dort gerade auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr erwachsen aufgetreten sind.“