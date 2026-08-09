"War froh, als der Abpfiff kam": Heimstetten feiert ersten Saisonsieg

Torschütze vom Dienst: Co-Spielertrainer Lukas Riglewski trifft seit zehn Jahren zweistellig für den SVH. – Foto: Dieter Michalek

Der SV Heimstetten führt nach 20 Minuten mit 2:0 gegen zehn Schwabmünchner. Doch der Aufsteiger schnuppert mehrfach am Ausgleich.

Doch in der zweiten Hälfte trumpft der Aufsteiger plötzlich auf, erzielt das Anschlusstor und schnuppert mehrfach am Ausgleich. „Da sind wir brutal ins Wanken gekommen“, räumt Heimstettens Trainerin Sarah Romert ein. Und doch fällt ihre Mannschaft nicht, sondern gewinnt diese Partie dank eines Treffers in der Nachspielzeit letztlich mit 3:1 – mithin der erste Sieg im vierten Anlauf für den Tabellensiebten der Vorsaison.

Nach 20 bockstarken Minuten führt der SV Heimstetten mit 2:0 im Bayernligaspiel beim TSV Schwabmünchen, der sich obendrein durch eine Rote Karte dezimiert hat. Man könnte also getrost von einer „gmahdn Wiesn“ für den SVH sprechen – eigentlich.

„Am Ende war ich einfach nur froh, als der Abpfiff kam“, sagt Sarah Romert mit Blick auf eine zweite Hälfte, in der sie und ihr Team mächtig zittern müssen. „Es ist schade, dass wir in Überzahl in so ein Fahrwasser geraten, denn die ersten Halbzeit war wirklich super.“

Tatsächlich legen die Gäste los, als hätte jemand gallischen Zaubertrank in ihre Wasserflaschen gekippt. Von ihrem Fehlstart mit nur einem Punkt aus drei Spielen ist nichts zu spüren. Vielmehr kommt Heimstetten schon in der fünften Minute zur ersten dicken Chance, als sich Lukas Riglewski nach einem Foul im Sechzehner den Ball auf dem Elfmeterpunkt zurechtlegt.

Doch anders, als man’s vom Heimstettner Co-Spielertrainer gewohnt ist, vergibt er diesmal den Strafstoß, weil Schwabmünchens Keeper die Ecke ahnt und rechtzeitig abtaucht. Der Torjubel beim SVH ist jedoch nur aufgeschoben, nicht aufgehoben: Keine fünf Minuten später vollendet Kapitän Daniel Steimel eine sehenswerte Kombination mit dem 1:0.

Und für die Platzherren, die bis dato alle ihre Spiele verloren haben, kommt es sogar noch schlimmer. Nach zehn Minuten fliegt Maximilian Muha mit einer Roten Karte vom Feld, weil der Schiedsrichter das Einsteigen des Innenverteidigers gegen Dominique Girtler als Notbremse gewertet hat. Jener SVH-Stürmer ist es dann, der wenig später auf 2:0 erhöht – erneut nach einem prima Angriff der Gäste.

Spätestens jetzt rechnen selbst hartnäckige Schwabmünchen-Fans nicht mehr mit einem Comeback ihrer Elf. Doch in Unterzahl habe sich diese „zerrissen“, berichtet Romert, und dadurch im zweiten Durchgang deutlich mehr vom Spiel gehabt.

Während der SVH die dargebotenen Räume nicht nutzen kann, erarbeitet sich der Aufsteiger etliche Chancen, von denen er aber nur eine in der 60. Minute verwertet. Und so müssen die Gäste zwar lange zittern, dürfen am Ende aber ihren ersten Saisonsieg bejubeln. Endgültig den Deckel drauf macht dabei Lukas Riglewski, der in der 95. Minute auf Vorlage von Felix Goebl zum 3:1-Endstand trifft.