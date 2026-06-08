War es der Punkt zum Klassenerhalt?

Ein Remis, das den Gästen nach Abpfiff zunächst den sicheren Klassenerhalt brachte und entsprechend gefeiert wurde. Für den FCS bleibt die bange Frage: War dieser Punkt ein goldener? Die endgültige Antwort wird erst der letzte Spieltag liefern, auch weil die Abstiegsregelung weiterhin nicht eindeutig geklärt ist.
BERICHT von H. Uhlmann / FC Saalfeld
Und wie es dann oft läuft: Nordhausen nutzte seine einzige echte Chance der ersten Hälfte. In der 33. Minute köpfte Schwerdt zur 0:1-Führung ein. Keeper Clemens Bierbaum, der den gesperrten Onyshchenko ersetzte, war ohne Abwehrchance. Kurz darauf der nächste Wendepunkt: Nordhausens Abwehrspieler Biai sah nach einer Notbremse Rot. Doch trotz Überzahl schaffte es der FC bis zur Pause nicht, den Ausgleich nachzulegen.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Saalfeld das aktivere Team, fand zunächst aber zu selten sauber in den Strafraum. Nordhausen verteidigte geschickt, und was durchkam, entschärfte ihr starker Keeper Lakkamäki. In der 73. Minute schien der Knoten zu platzen: Der eingewechselte Jonas König köpfte eine Maßflanke ein, doch die Fahne ging hoch, eine sehr knappe Abseitsentscheidung. Nur zwei Minuten später dann die Erlösung: M. Abdulhadi traf in der 75. Minute mit einem satten Schuss aus der Distanz zum 1:1-Ausgleich. Trotz weiterer Bemühungen fehlte dem FC anschließend die letzte klare Chance, um das Spiel noch zu drehen.
Fazit: So blieb es beim insgesamt gerechten Remis. Ob es für den FC Saalfeld der Punkt zum Klassenerhalt war, entscheidet sich am letzten Spieltag, wenn es zum Tabellendritten 1. FC Eichsfeld geht. Die Hoffnung stirbt zuletzt.