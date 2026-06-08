War es der Punkt zum Klassenerhalt?

Die Gastgeber gingen mit der klaren Haltung in die Partie, dass es ein schweres Spiel wird und entsprechend engagiert trat der FCS auch auf. Nordhausen zeigte von Beginn an, was der Plan war: nicht verlieren. Dadurch boten sich dem FC immer wieder Räume, die im ersten Durchgang jedoch nicht genutzt werden konnten. Zwei richtig gute Möglichkeiten blieben liegen, zudem hatte der FCS Pech, als ein Kopfball von der Lattenunterkante wieder ins Feld sprang.

Und wie es dann oft läuft: Nordhausen nutzte seine einzige echte Chance der ersten Hälfte. In der 33. Minute köpfte Schwerdt zur 0:1-Führung ein. Keeper Clemens Bierbaum, der den gesperrten Onyshchenko ersetzte, war ohne Abwehrchance. Kurz darauf der nächste Wendepunkt: Nordhausens Abwehrspieler Biai sah nach einer Notbremse Rot. Doch trotz Überzahl schaffte es der FC bis zur Pause nicht, den Ausgleich nachzulegen.