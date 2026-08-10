War es das letzte Heimspiel von Interimstrainer Janek Frensch bei der SpVgg Unterhaching?

Janek Frensch ist der Saisonstart mit der SpVgg Unterhaching geglückt. – Foto: Sportfoto Zink / Daniel Marr

Das Remis gegen Eltersdorf könnte das letzte Heimspiel von Interimstrainer Janek Frensch bei der SpVgg Unterhaching gewesen sein. Der neue Trainer? Unklar!

Nach aktuellem Stand war es trotz der guten Leistungen für Frensch das letzte Heimspiel als Trainer der ersten Mannschaft. Von vornherein war klar, dass er wieder die U17 coachen soll. Die Bekanntgabe eines neuen Trainers bei der SpVgg Unterhaching zieht sich aber weiterhin. Ob der FC Bayern Hachings Wunschkandidat Holger Seitz doch noch freigibt? Janek Frensch jedenfalls könnte sich eine Fortsetzung seiner Amtszeit vorstellen: „Ich bin gerne da, wenn man mich braucht“.

Seit dem Abgang von Sven Bender hat Interims-Trainer Janek Frensch bei der SpVgg Unterhaching das Sagen. Der 28-Jährige, eigentlich Coach der U17 in der DFB -Nachwuchsliga, macht seine Sache sehr gut . In den ersten drei Spielen holte er mit den Vorstädtern sieben Punkte. Fast wären es sogar neun gewesen, wenn der SpVgg Unterhaching gegen den Regionalliga-Aufsteiger doch noch der Last-Minute-Sieg geglückt wäre.

Der junge Trainer, seit neun Jahren im NLZ, fügt aber hinzu: „Das ist eine Entscheidung, die der Verein zu treffen hat. Ich habe auch meinen Platz im NLZ. Da, wo man mich braucht, arbeite ich gerne.“

Trainer-Entscheidung bei der SpVgg Unterhaching rückt näher

Persönliche Karriereziele lässt sich Frensch nicht entlocken. „Mein Ziel ist es, Spieler besser zu machen, egal auf welchem Niveau und in welcher Höhe“, antwortet der Interimstrainer diplomatisch auf die Frage. Genau deshalb sei er auch Trainer, weil er „Menschen und Sportler entwickeln und helfen will“. Und mit diesem Ansatz passt er hervorragend zur SpVgg Unterhaching, die für ihr NLZ und ihre konstante Jugendarbeit bekannt ist.

Wenn also alles weiter wie geplant verläuft, ist er noch Mitte/Ende August Cheftrainer der Regionalliga-Mannschaft. In der spielfreien Woche wollen die Vorstädter dann einen neuen Trainer präsentieren. Frensch wird sich danach wieder dem Nachwuchs widmen – es sei denn, seine Amtszeit wird eben doch verlängert.