„War einfach nicht unser Tag“ ‒ Sportfreunde Föching gehen gegen Sauerlach unter

Nach der 2:3-Pleite im Gemeindederby gegen die Bezirksligareserve des TuS Holzkirchen gingen die SF Föching auch im Duell mit dem Meisterschaftsfavoriten Sauerlach leer aus. Am Ende mussten sich die Kicker mit einer 2:6-Niederlage geschlagen geben.

Schon von Beginn an entwickelte sich eine eher einseitige Partie, die Sauerlach dominierte. „Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen und nicht wirklich Gegenwehr geleistet“, erklärte Aushilfscoach Sascha Saxinger, der Werner Klinke (Urlaub) vertrat. Folgerichtig ging es mit einem 0:4-Rückstand in die Kabine. „In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, auch wenn nichts dabei rumgekommen ist“, sagte Saxinger. Sauerlach sei spielerisch stark und aus seiner Sicht ein würdiger Aufstiegskandidat. „Es war heute einfach nicht unser Tag.“