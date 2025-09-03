„War eine schöne Zeit“ – Wiedersehen für Coach mit Unterhaching-Schützlingen

Zu einem überraschenden Wiedersehen kam es vor dem Regionalliga-Spitzenspiel, als sich Unterhaching und der 1. FC Nürnberg II gegenüberstanden.

Olching – Olchings ehemaliger Landesliga-Trainer Martin Buch traf auf seine beiden ehemaligen Jugendspieler, auf den inzwischen 19-jährigen Philipp Zimmerer aus Emmering und den gleichaltrigen Cornelius Pfeiffer aus Olching. Dabei gab es Gelegenheit, sich mal wieder auszutauschen. Martin Buch war in der U14- und U15 bei der SpVgg ihr Co-Trainer.

SpVgg-Kicker schauten in Olching vorbei

Natürlich haben sie nur gute Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit. „Es war eine schöne Zeit mit Martin. Er war ein super Trainer, und wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Wir haben damals auch hin und wieder ein Spiel seiner Olchinger Mannschaft angeschaut, als Martin dort noch Trainer war“, erzählte Cornelius Pfeiffer. Über ihre sportliche Zukunft ließen beide nur so viel raus, dass sie sich zunächst in Haching behaupten wollen.

„Eigentlich kann man sich ja für die beiden freuen“, meinte ihr ehemaliger Trainer Martin Buch. Bisher sind beide ihren Weg erfolgreich gegangen. „Der Landkreis kann jedenfalls stolz sein, wieder zwei talentierte Fußballer hervorgebracht zu haben“, so Buch. „Die jungen Burschen müssen heutzutage wegen ihrer Karriere auf vieles verzichten, aber letztlich zahlt sich das auch aus“, meinte Buch.

19-Jährige mischen Haching auf

Philipp Zimmerer begann seine Karriere beim FC Emmering, bevor er über den SV Planegg nach Haching wechselte. Der 19-jährige Mittelstürmer macht derzeit als Nummer eins der Torjägerliste in der Landesliga Süd-Ost auf sich aufmerksam, wo er für Hachings Zweite aufläuft. Anlass genug für SpVgg-Cheftrainer Sven Bender den Stürmer in den Profikader der Regional-Elf zu beordern.

Cornelius Pfeiffer, der von seinen Spezln „Coco“ gerufen wird, zählt dagegen bereits zum Stammpersonal des Unterhachinger Profikaders. Der 19-Jährige begann beim SC Olching mit dem Fußball spielen, bevor er dann über den SC Fürstenfeldbruck zur SpVgg wechselte. (Dieter Metzler)