„War ein Pflichtsieg“ – Unterpfaffenhofen festigt Rang zwei

Thomas Dirnberger. – Foto: SC Unterpfaffenhofen

Der SC Unterpfaffenhofen feiert einen deutlichen Sieg. Thomas Dirnberger trifft dabei gleich viermal für die Upfer Buam.

In Torlaune präsentierte sich der SC Unterpfaffenhofen. Die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn feierte gegen den bereits als Absteiger feststehenden FT Jahn Landsberg ein auch in der Höhe verdientes 7:1 (5:1). In der Tabelle behaupteten die Upfer Buam damit Rang zwei. Weil auch die Rivalen im Kampf um den Relegationsplatz, der SC Weßling (3:1 gegen Deisenhofen III) und der SV Fuchstal (2:1 in Oberalting), ihre Aufgaben lösten, beträgt der Vorsprung drei Spieltage vor Saisonende weiter vier beziehungsweise sechs Punkte. Zorn wollte den klaren Erfolg dennoch nicht zu hoch hängen. „Das war ein Pflichtsieg“, sagte der SCU-Coach.

Aus einer insgesamt starken SCU-Elf ragte vor allem Thomas Dirnberger heraus, der gleich viermal traf. Mit einem sehenswerten Lupfer aus 25 Metern eröffnete der 30-Jährige in der 7. Minute den Torreigen. Acht Minuten später hatte er mit zwei weiteren Treffern den lupenreinen Hattrick perfekt gemacht. Zwischenzeitlich gelang Mohammed Chebbi nach einer halben Stunde zwar der Landsberger Anschlusstreffer, doch spannend wurde es nicht mehr. Noch vor der Pause sorgte Khareem Zelmat mit einem Doppelpack in der 44. und 45. Minute für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SCU am Drücker, ging mit seinen Chancen aber nachlässiger um. Der eingewechselte Florian Grasl erhöhte auf 6:1 (75.). Den Schlusspunkt setzte wieder Dirnberger, dem sein vierter Treffer gelang (83.). (Dirk Schiffner)