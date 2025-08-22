„War eigentlich zu niedrig“: Forstinning dominiert auch Dorfen nach Belieben

FB BZL Forstinning (rot) Omer Berbic , TW Michael Heidfeld , vs Dorfen Gerhard Thalmaier – Foto: Sro

Beeindruckende Dominanz: Der VfB Forstinning festigt Spitzenplatz durch einen 2:0-Sieg über TSV Dorfen. Damit bleibt der VfB weiter ohne Punktverlust.

Der VfB Forstinning bleibt das Maß aller Dinge in der Bezirksliga, Gruppe Ost. Auch der bisherige Tabellenzweite TSV Dorfen brachte den Ligaprimus nicht wirklich in Bedrängnis, der 2:0-Heimsieg für den VfB spiegelte dabei die Forstinninger Dominanz im Verfolgerduell sogar nur unzureichend wider. Mi., 20.08.2025, 19:30 Uhr VfB Forstinning Forstinning TSV Dorfen TSV Dorfen 2 0 Abpfiff

„Gratulation an den VfB Forstinning zu einem verdienten Sieg. Ich kann meiner Mannschaft absolut keinen Vorwurf machen, sie hat alles in die Waagschale geworfen“, erkannte auch Gäste-Trainer Alexander Hartl die Überlegenheit des Kontrahenten sportlich fair an. Damit hat sich Forstinning nach dem Abstieg erstaunlich schnell gefunden unter seinem neuen Trainer Gery Lösch und gehört nun nach den Siegen über Ampfing und Dorfen und mit der fast makellosen Bilanz von 17:1 Toren und fünf Siegen aus fünf Partien endgültig zu den Top-Anwärtern auf die Spitzenposition in der Liga.

VfB Forstinning lässt keine Zweifel am fünften Sieg im fünften Spiel aufkommen Die Kaderbreite fängt derzeit zudem die Ausfälle von Stammspielern auf, diesmal ersetzte Andreas Hollerieth mit seinem Startelfdebüt auf der linke Abwehrseite Dimitar Kirchev. Und der VfB ließ vor fast 300 Zusehern bis auf eine erste Strafraumaktion von Dorfen (4.) zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Dzemo Sefidanoski wuchtete das Spielgerät am Ende einer Direktkombination an die Querlatte (10.), doch eine Minute später schepperte es richtig: Nach einem tiefen Pass in die Spitze hatte die Dorfener Abwehr Mike Opara eigentlich schon gestellt, doch der agile VfB-Stürmer setzte zwei, drei kurze Haken und knallte das Leder vehement zum 1:0 in die Maschen. Damit traf Opara bereits neunmal im Saisonverlauf und durfte in jedem Spiel zumindest einmal jubeln.

FB BZL Forstinning (rot) links Andreas Hollerith , rechts Leo Gabelunke – Foto: Sro