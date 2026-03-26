War der jüngste Sieg des FC Neustadt mehr als nur ein Lebenszeichen?

Wird Neustadts Trainer Fabian Gamp erneut so strahlen können wie hier nach dem Sieg gegen den SV Denkingen? – Foto: Wolfgang Scheu

An diese Situation mussten sich die Hochschwarzwälder erst einmal wieder gewöhnen. Endlich einmal ein Training am Dienstag, bei dem nicht eine Niederlage verarbeitet werden musste. "Es war tatsächlich ein anderes Gefühl, mit einem Sieg in die Woche starten zu können", gab Trainer Fabian Gamp zu. Es fühle sich gut an, alles gehe etwas einfacher von der Hand. Nach den drei Niederlagen in der Rückrunde seien diese drei Punkte gegen Denkingen brutal wichtig gewesen. Für die Tabelle, aber vor allem dem Kopf. Dem Glauben an die eigenen Fähigkeiten wurde wieder neues Leben eingehaucht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.