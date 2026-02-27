War das die Initialzündung für Ratingen 04/19? Im Achtelfinale des Niederrheinpokals geht es am Ende turbulent zu, doch nach zwei Elfmetern gegen sich setzt sich 04/19 in Kleve doch noch durch. Nun kommt Hennef in der Regionalliga, Trainer Daniel Kampmann hofft, dass der Pokalerfolg dafür etwas freisetzt.rnrnrn von RP / Markus Hausdorf · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Trainiert die Regionalliga-Mannschaft: Daniel Kampmann. – Foto: Ratingen

Die C-Junioren-Fußballer von Ratingen 04/19 haben sich im Niederrheinpokal ein emotionales und mentales Erfolgserlebnis geholt und hoffen darauf, dass es sie zusätzlich für die Meisterschaft beflügeln wird. Am Samstag trifft das Team von Daniel Kampmann im Sportpark um 15 Uhr auf den Tabellendritten der Regionalliga West Staffel 2, den FC Hennef 05.

Morgen, 15:00 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen FC Hennef 05 FC Hennef 05 15:00 PUSH Mi., 25.02.2026, 19:00 Uhr 1. FC Kleve 1. FC Kleve Ratingen 04/19 Ratingen - - Abpfiff Viel Zeit für die Aufarbeitung der 0:1-Heimniederlage gegen den SC Preußen Münster im ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres blieb der U15 von 04/19 nicht. Am Mittwochabend stand bereits das Achtelfinalspiel im Niederrheinpokal beim 1. FC Kleve auf dem Programm. „Wir haben wieder eine sehr gute Leistung abrufen können und uns zahlreiche gute Chancen herausgespielt, doch im ersten Durchgang konnten wir diese nicht nutzen“, berichtete Kampmann. Doch in der 43. Minute erlöste Ji Ho Kim das Team aus der Dumeklemmer­stadt und brachte die Blau-Gelben mit 1:0 in Führung. Acht Minuten vor dem Abpfiff wurde es dann turbulent. Erst konnte 04/19-Keeper Florian Blaschke einen Elfmeter von Kleve entschärfen, doch gleich in der nächsten Aktion, wenige Sekunden nach dem verschossenen Strafstoß, gab es erneut einen Elfmeter, und diesen verwandelte Milo Gichtbrock zum 1:1-Ausgleich. Doch Ratingen warf alles nach vorne, und 04/19-Kapitän Keyhan Aydin traf in der Schlussminute zum 2:1-Siegtreffer für die Ratinger. „Das war natürlich emotional und mental sehr, sehr gut für uns, davon verspreche ich mir schon etwas. Dieses Erfolgserlebnis wird der Mannschaft guttun“, sagte Kampmann nach dem Einzug ins Viertelfinale.