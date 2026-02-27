 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

War das die Initialzündung für Ratingen 04/19?

Im Achtelfinale des Niederrheinpokals geht es am Ende turbulent zu, doch nach zwei Elfmetern gegen sich setzt sich 04/19 in Kleve doch noch durch. Nun kommt Hennef in der Regionalliga, Trainer Daniel Kampmann hofft, dass der Pokalerfolg dafür etwas freisetzt.rnrnrn

von RP / Markus Hausdorf · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Trainiert die Regionalliga-Mannschaft: Daniel Kampmann.
Trainiert die Regionalliga-Mannschaft: Daniel Kampmann. – Foto: Ratingen

Verlinkte Inhalte

U15 RL West - S2
U15-Niederrheinpokal
1. FC Kleve
FC Hennef 05
Ratingen
Daniel Kampmann
Daniel Kampmann

Die C-Junioren-Fußballer von Ratingen 04/19 haben sich im Niederrheinpokal ein emotionales und mentales Erfolgserlebnis geholt und hoffen darauf, dass es sie zusätzlich für die Meisterschaft beflügeln wird. Am Samstag trifft das Team von Daniel Kampmann im Sportpark um 15 Uhr auf den Tabellendritten der Regionalliga West Staffel 2, den FC Hennef 05.

Morgen, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
FC Hennef 05
FC Hennef 05FC Hennef 05
15:00

Mi., 25.02.2026, 19:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
-
-
Abpfiff
Viel Zeit für die Aufarbeitung der 0:1-Heimniederlage gegen den SC Preußen Münster im ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres blieb der U15 von 04/19 nicht. Am Mittwochabend stand bereits das Achtelfinalspiel im Niederrheinpokal beim 1. FC Kleve auf dem Programm. „Wir haben wieder eine sehr gute Leistung abrufen können und uns zahlreiche gute Chancen herausgespielt, doch im ersten Durchgang konnten wir diese nicht nutzen“, berichtete Kampmann. Doch in der 43. Minute erlöste Ji Ho Kim das Team aus der Dumeklemmer­stadt und brachte die Blau-Gelben mit 1:0 in Führung.

Acht Minuten vor dem Abpfiff wurde es dann turbulent. Erst konnte 04/19-Keeper Florian Blaschke einen Elfmeter von Kleve entschärfen, doch gleich in der nächsten Aktion, wenige Sekunden nach dem verschossenen Strafstoß, gab es erneut einen Elfmeter, und diesen verwandelte Milo Gichtbrock zum 1:1-Ausgleich. Doch Ratingen warf alles nach vorne, und 04/19-Kapitän Keyhan Aydin traf in der Schlussminute zum 2:1-Siegtreffer für die Ratinger. „Das war natürlich emotional und mental sehr, sehr gut für uns, davon verspreche ich mir schon etwas. Dieses Erfolgserlebnis wird der Mannschaft guttun“, sagte Kampmann nach dem Einzug ins Viertelfinale.

Hennef auf dem Programm


Am Samstag wartet Hennef 05 auf sein Team. Zum Auftakt der neuen Saison hatte 04/19 dort mit 1:0 gewinnen können. „Es wird ein anderes Spiel werden, beide Mannschaften haben sich weiterentwickelt, und in Hennef soll es in der Winterpause auch einige personelle Veränderungen gegeben haben“, sagte Kampmann. Bei der SG Unterrath setzte sich der FC zuletzt mit 4:3 durch, gegen Spitzenreiter Rot-Weiss Essen verlor er aber zu Hause mit 0:3.

Mit 22 Punkten ist Hennef punktgleich mit dem Tabellenzweiten Fortuna Köln, hat aber ein Spiel weniger absolviert. Damit haben die Hennefer gute Chancen auf den Aufstieg. „Wir wissen, dass uns ein schweres Spiel und ein guter Gegner erwarten“, sagte Kampmann. „Wir wissen, dass wir einen guten Tag und auch eine sehr gute Leistung abrufen müssen, um zu punkten.“