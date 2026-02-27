War das die Initialzündung für Ratingen 04/19?

Die C-Junioren-Fußballer von Ratingen 04/19 haben sich im Niederrheinpokal ein emotionales und mentales Erfolgserlebnis geholt und hoffen darauf, dass es sie zusätzlich für die Meisterschaft beflügeln wird. Am Samstag trifft das Team von Daniel Kampmann im Sportpark um 15 Uhr auf den Tabellendritten der Regionalliga West Staffel 2, den FC Hennef 05.
Acht Minuten vor dem Abpfiff wurde es dann turbulent. Erst konnte 04/19-Keeper Florian Blaschke einen Elfmeter von Kleve entschärfen, doch gleich in der nächsten Aktion, wenige Sekunden nach dem verschossenen Strafstoß, gab es erneut einen Elfmeter, und diesen verwandelte Milo Gichtbrock zum 1:1-Ausgleich. Doch Ratingen warf alles nach vorne, und 04/19-Kapitän Keyhan Aydin traf in der Schlussminute zum 2:1-Siegtreffer für die Ratinger. „Das war natürlich emotional und mental sehr, sehr gut für uns, davon verspreche ich mir schon etwas. Dieses Erfolgserlebnis wird der Mannschaft guttun“, sagte Kampmann nach dem Einzug ins Viertelfinale.
Am Samstag wartet Hennef 05 auf sein Team. Zum Auftakt der neuen Saison hatte 04/19 dort mit 1:0 gewinnen können. „Es wird ein anderes Spiel werden, beide Mannschaften haben sich weiterentwickelt, und in Hennef soll es in der Winterpause auch einige personelle Veränderungen gegeben haben“, sagte Kampmann. Bei der SG Unterrath setzte sich der FC zuletzt mit 4:3 durch, gegen Spitzenreiter Rot-Weiss Essen verlor er aber zu Hause mit 0:3.
Mit 22 Punkten ist Hennef punktgleich mit dem Tabellenzweiten Fortuna Köln, hat aber ein Spiel weniger absolviert. Damit haben die Hennefer gute Chancen auf den Aufstieg. „Wir wissen, dass uns ein schweres Spiel und ein guter Gegner erwarten“, sagte Kampmann. „Wir wissen, dass wir einen guten Tag und auch eine sehr gute Leistung abrufen müssen, um zu punkten.“