Wannsee Wunder vollendet - Nur 7 Spieler beim Meister

Der letzte Spieltag in der Bezirksliga Staffel 3 versprach Hochspannung. Schöneberg war schon Meister und aufgestiegen. Und Wannsee ? Mit 20:0 beendet das Team von Axel Vogel eine fantastische Saison. Am 7.Spieltag übernimmt der ehemalige BW Spandau, SC Gatow und Spandau 06 Trainer den FV. Auf einem Abstiegsplatz. Und darf sich unverzüglich Landesligist nennen. Unglaublich. Trotz Dreier bleibt Verfolger Lichtenberg 47 II Bezirksligist. Meteor II steigt als bester Vierzehnte der Bezirksliga-Staffeln nicht ab. Runter gehen Croatia II (tritt nur mit sieben Spielern beim Meister Schöneberg an) und Eintracht Südring.

