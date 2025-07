Wannsee-Wunder: "Dass ich das noch erleben darf"

Dann geschieht etwas, das selbst gestandene Fußballkenner sprachlos macht: 19 Spiele in Folge ungeschlagen, keine Heimniederlage in der Rückrunde – Wannsee wird zur besten Mannschaft der zweiten Saisonhälfte. Beim Spitzenspiel gegen Lichtenberg 47 II pilgern fast 500 Zuschauer an den Spielfeldrand. „Absolut irre, was da im Berliner Amateurfußball aktuell passiert“, staunt Vogel.

Am Ende reicht es für den Aufstieg in die Landesliga – auch, weil Konkurrent Lichtenberg patzt. Doch der wahre Erfolg liegt tiefer: „Wir haben ausschließlich Eigengewächse. Kumpels, die seit Jahren zusammenspielen – und das alles ohne Geld.“ Viele Spieler studieren, wohnen in Wannsee – und zeigen außergewöhnlichen Einsatz. „Die Trainingsbeteiligung ist stark. Wir essen nach jedem Spiel gemeinsam im Vereinscasino. Das macht richtig Spaß“, so Vogel.

Die Rahmenbedingungen stimmen: Ein neuer Kunstrasenplatz steht kurz vor der Fertigstellung, zwei weitere Rasenplätze stehen zur Verfügung. Und auch hinter den Kulissen herrscht Harmonie: Michael Wilde (Vereinsorganisation), Stefan Sziedat (Jugend), Rainer Gartenbach (Finanzen) und Thomas Schüler (Sport) bilden ein eingespieltes Vorstandsteam. Einziger Wermutstropfen: Öffentlichkeitsarbeiterin Jana Engelhardt verlässt den Verein berufsbedingt – die Stelle ist vakant.

Die sehr gute Nachwuchsarbeit zahlt sich aus: In der kommenden Saison werden mit Ben Göhre, Lino Bacher und Bennett Lilienthal drei weitere U19-Talente in den Herrenbereich integriert.

Und das Ziel für die Landesliga? „Natürlich der Klassenerhalt“, sagt Vogel. Der Blick auf die Gegner lässt ihn jedoch nicht kalt: „Teutonia Spandau, Meteor 06, VfB Hermsdorf – das ist schon brutal.“

Der Kader soll 32 Spieler umfassen, die Vorbereitung startet Mitte Juli. Aktuell stemmt Vogel die Trainingsarbeit allein. „Das ist intensiv – aber es macht unglaublich viel Spaß.“

Besonders bewegt hat ihn ein Satz von Kassierer Rainer Gartenbach: „Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass ich so etwas in diesem Verein noch einmal erleben darf.“

Vielleicht ist er tatsächlich geweckt worden – ein schlafender Riese im Berliner Südwesten. Mit 26 Jugendteams und einem klaren Konzept. 1992 spielte man zuletzt überregional – in der Oberliga Nord.

Und die Kritik, die in sozialen Medien auftaucht? Vogel bleibt gelassen: „Das kommt von Ex-Spielern, die ich aussortiert habe, und selbsternannten Experten. Neid. Da stehe ich drüber.“

