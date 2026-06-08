Wannsee wieder Bezirksligist - Köpenick vor Relegation

Axel Vogel muss mit FV Wannsee nach einem Jahr runter – Foto: Frank Arlinghaus

SSC Teutonia kann aus dem Ausrutscher des Köpenicker FC bei Hansa 07 kein Kapital schlagen und dürfte den Relegationsplatz zum Berlin-Liga-Aufstieg verpassen. Im Tabellenkeller steht der FV Wannsee bereits als Absteiger fest, während Kladow, Union 06, Fortuna Biesdorf II und Liria am letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen

Liria lebt. In einer umkämpften Begegnung bringt Durim Elezi die Gäste zunächst in Front, ehe Joshua Lang noch vor dem Seitenwechsel für Stern ausgleicht. Nach der Pause entwickelt sich ein offener Schlagabtausch, den schließlich Mehrdad Hassanzadeh zugunsten der abstiegsbedrohten Gäste entscheidet. Durch den Auswärtssieg wahrt Liria seine Chance auf den Klassenerhalt.

Der Köpenicker FC verpasst zwar die Vorentscheidung im Rennen um Platz zwei, bleibt aber auf Relegationskurs. Am Ende steht ein torloses Remis, mit dem der Tabellenzweite seinen Vorsprung auf Teutonia wahrt.

Lange sieht es nach einem Auswärtserfolg aus, denn Berkım Yilmaz bringt Türkiyemspor in Führung und Prince Boakye legt kurz nach der Pause nach. Doch danach bricht Mahlsdorf II über die Gäste herein. Nico Kupschick eröffnet die Aufholjagd, Christian Preiß und Lukas Grützner drehen die Begegnung vollständig. Ein weiterer Treffer von Kupschick und Abdallah Shehadah sorgen schließlich für einen klaren 5:2-Erfolg der Gastgeber.

Der Meister beweist einmal mehr seine Klasse. Nachdem Jannik Stenzel Teutonia in Führung gebracht hat, gleicht Demba Mendy noch vor der Pause für Meteor aus. Nach dem Seitenwechsel sorgt Erfan Ghulami zunächst für die erneute Führung der Gastgeber, doch dann übernimmt der Aufsteiger endgültig das Kommando. Mendy schnürt seinen Doppelpack und Simon Böhm entscheidet die Partie mit zwei Treffern in der Schlussphase. Meteor bleibt damit auch nach dem Titelgewinn das Maß aller Dinge.

Fortuna Biesdorf II verpasst einen wichtigen Schritt aus der Gefahrenzone. Inter II erwischt den besseren Start und geht durch Selim Häusermann früh in Führung. Nach dem Seitenwechsel gleicht Dustin Bernicke für die Gäste aus und hält die Hoffnung auf einen wichtigen Punktgewinn am Leben. Doch in der Nachspielzeit schlägt Vincent Scheffler zu und beschert den Gastgebern einen späten Heimsieg.

Kladow feiert einen überzeugenden Heimsieg und besiegelt gleichzeitig den Abstieg des FV Wannsee. Bereits in der Anfangsphase sorgen Heiko Drömer, Vincent Werber und Simon Keisers für klare Verhältnisse. Zwar halten Tim Stuhlsatz und später Ben Gütz die Gäste zwischenzeitlich im Spiel, doch Leonard Schrader mit einem Doppelpack sowie Lysander Galla machen den deutlichen Erfolg perfekt. Für Wannsee ist der Gang in die Bezirksliga damit besiegelt.

Union 06 landet einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Charles Duncan bringt Hermsdorf früh in Führung, doch die Gäste antworten schnell durch Michael Beckenbach. Noch vor der Pause dreht Samuel Andert die Partie mit zwei Treffern. Als Hermsdorf nach dem Seitenwechsel auf den Anschluss drängt, setzt Julius Blümel kurz vor Schluss den entscheidenden Schlusspunkt. Union springt damit über den Strich.