Wannsee-Keeper lässt Croatia fast verzweifeln

Ein überragender Jonas Fuchs ärgert sich – Foto: Frank Arlinghaus

Landesliga Aufsteiger FV Wannsee startet mutig in die Pflichtspiel-Saison und gleicht gegen Favorit SD Croatia (Oberliga) in der ersten Runde des Berliner Cosy-Wasch-Pokals aus. Kurz vor Schluss rettet jedoch Leon Pelivan (89.) die Partie zugunsten der Gäste. Wannsee Torwart Jonas Fuchs wächst über sich hinaus

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr FV Wannsee FV Wannsee S.D. Croatia Berlin S.D. Croatia 1 2 Der FV Wannsee liefert im ersten Pflichtspiel der Saison einen beherzten Auftritt, zieht am Ende aber den Kürzeren. In der 1. Runde des Berliner Cosy-Wasch-Pokals verliert die Mannschaft von Trainer Axel Vogel gegen Oberliga-Aufsteiger SD Croatia mit 1:2. Gespielt wird nicht in Wannsee selbst – wegen Arbeiten am Sportplatz weicht der Landesligist nach Tempelhof aus.

Schon in den ersten Minuten macht Croatia Druck. Jagnjic und Ohadi prüfen Wannsee-Keeper Fuchs, der mehrfach stark pariert. Dann meldet sich auch der Außenseiter: Touré hat gleich zweimal den Ausgleich auf dem Fuß, verfehlt jedoch knapp. Kurz vor der Pause schlägt Croatia zu. Nach einem Freistoß von Jagnjic steigt Zghal am höchsten und köpft zur 1:0-Führung ein (43.). Mit diesem Ergebnis geht es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel bleibt Croatia am Drücker. Conte kommt gleich mehrfach in aussichtsreiche Position, doch Fuchs hält seine Mannschaft im Spiel. Wannsee stemmt sich dagegen und wirft in der Schlussphase alles nach vorne. Der Aufwand wird belohnt: Klamt steht in der 82. Minute goldrichtig und knipst cool und ruhig zum 1:1 ab.

Klamt von Wannsee erzielt den Ausgleich – Foto: Frank Arlinghaus

Der Jubel währt nicht lange. In der 89. Minute ist Leon Pelivan zur Stelle und sorgt mit seinem Treffer für das 2:1 und die Entscheidung. Sieht haltbar aus. „Wir können das Spiel am Ende sogar gewinnen – machen wir kurz vor Schluss das 2:1, gehen wir als Sieger vom Platz. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit der Leistung meiner jungen Mannschaft. Wir stellen uns nicht hinten rein, das ist nicht unser Fußball, und haben gezeigt, dass wir auch gegen einen Oberligisten Chancen herausspielen. Für die Saison ist unser Ziel klar: der Klassenerhalt. Aber jeder, der glaubt, in Wannsee mal eben drei Punkte mitzunehmen, täuscht sich. Wir haben eine junge, schnelle Truppe, die zusammenhält wie eine Familie, und wir wollen jedes Spiel mutig angehen", so Wannsee Trainer Axel Vogel nach dem Spiel.

Wannsee Keeper Jonas Fuchs – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress