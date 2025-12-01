Wannsee jubelt im Wrangelkiez - Kladow holt ersten Dreier

Teutonia hält sich den Köpenicker FC vom Hals - Stralau drückt Liria in die Abstiegszone – Kladow kann doch noch gewinnen
Der 12. Spieltag ist gespielt: Der BFC Meteor ist Erster. Dahinter bleiben Teutonia (gewinnt Topduell gegen den Köpenicker FC), Stern Marienfelde, Köpenicker FC und VFB Hermsdorf die unmittelbaren Verfolger. Unten befreien sich erst einmal Wannsee und Stralau, während Liria durch die deutliche Niederlage weiter abrutscht. Kladow und Union 06 geraten noch tiefer in den Abstiegsstrudel.
Stern bleibt verlässlich. Nach torloser erster Halbzeit trifft Koch zum 1:0. Später sorgt Yeboah für klare Verhältnisse. Marienfelde festigt Rang drei (26 Punkte). Union 06 bleibt Schlusslicht mit nur einem Zähler. Ein Pflichtsieg für Marienfelde. Um oben dran zu bleiben. Die Weißschwarzen haben ein Spiel weniger als die Konkurrenz oben.
Im Wrangelkiez-Hexenkessel liefert Wannsee ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf ab. Hansa geht durch Mattmüller in Führung, Toure gleicht noch vor der Pause aus. Nach dem 2:1 durch Stuhlsatz entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. In der Nachspielzeit trifft Pokorny erst zum Ausgleich für Hansa – doch fast im Gegenzug erzielt Lillienthal den späten Wannsee-Sieg. Wannsee springt damit auf Rang 12, Hansa bleibt Siebter. Auf der Wannsee Bank gab es kein Halten mehr.
Mahlsdorf geht durch ein Eigentor von Stefanovic in Führung, doch Viktoria dreht die Partie deutlich: Weinlein trifft zweimal, Thiele, Bendljelloul und Dieckert erhöhen weiter. Viktoria verbessert sich auf 18 Punkte. Mahlsdorf bleibt bei 14 Zählern im unteren Mittelfeld.
Im direkten Duell Zweiter gegen Vierter setzt sich Teutonia durch. Erst bringt Kubens die Hausherren in Front, wenig später baut Ghulami die Führung aus. Köpenick verkürzt in der Schlussphase durch Brandt, kommt aber nicht mehr heran. Teutonia bleibt mit 30 Punkten direkter Meteor-Jäger. Köpenick fällt auf Platz vier.
Türkiyemspor geht im zweiten Durchgang durch Yilmaz in Führung. Inter II antwortet jedoch spät: Senne trifft erst zum Ausgleich und kurz darauf zum Sieg. Türkiyemspor dreht sich auf dem Mausrad und bleibt bei 20 Punkten, Inter II verbessert sich auf Rang neun.
Kladow sammelt wichtige Punkte im Tabellenkeller. Ein Eigentor von Gusman bringt die frühe Führung, später sorgt Demirtas für das 2:0. Kladow steht nun bei sieben Punkten. Biesdorf II bleibt im Tabellenmittelfeld, verliert aber etwas Boden.
Meteor bleibt konstant und gewinnt in Hermsdorf. Nach ausgeglichener erster Hälfte sorgt Ahmadisad-Yekta kurz nach der Pause für die Führung. Camurdas erhöht später zum Endstand. Meteor steht damit mit 31 Punkten ganz oben. Hermsdorf bleibt im Verfolgerfeld auf Rang fünf.
Stralau zeigt die klarste Vorstellung des Spieltags. Quaas eröffnet früh, Bresemann legt nach, Nikolajewski erhöht noch vor der Pause. Liria verkürzt zwischenzeitlich durch Kurti, doch Welch setzt am Ende den vierten Treffer. Stralau springt damit auf zehn Punkte – Liria fällt auf Rang 14.
___________________________________________________________________________________________________
Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Landesliga-Staffel 2