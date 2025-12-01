Wannsee jubelt im Wrangelkiez - Kladow holt ersten Dreier

Teutonia hält sich den Köpenicker FC vom Hals - Stralau drückt Liria in die Abstiegszone – Kladow kann doch noch gewinnen

Der 12. Spieltag ist gespielt: Der BFC Meteor ist Erster. Dahinter bleiben Teutonia (gewinnt Topduell gegen den Köpenicker FC), Stern Marienfelde, Köpenicker FC und VFB Hermsdorf die unmittelbaren Verfolger. Unten befreien sich erst einmal Wannsee und Stralau, während Liria durch die deutliche Niederlage weiter abrutscht. Kladow und Union 06 geraten noch tiefer in den Abstiegsstrudel.