Wannsee gewinnt Aufstiegskracher gegen Li47 II

Wannsee sichert sich im Spitzenspiel einen wichtigen 2:0-Erfolg gegen die Reserve von Lichtenberg 47 und zieht nach Punkten gleich. Luca Schäfer bringt sein Team per Elfmeter früh in Führung, während Lichtenberg trotz spielerischer Überlegenheit lange an der Abwehr scheitert. In der Schlussminute sorgt Ben Toure ebenfalls vom Punkt für die Entscheidung. Lichtenberg bleibt dank des besseren Torverhältnisses auf Rang zwei, doch Wannsee lauert – noch zwei Spiele, alles scheint noch möglich für das Team von Axel Vogel

