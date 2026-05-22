Wannsee geht die Luft aus - Köpenick-Rückschlag bei Liria

Axel Vogels (re) Team droht Bezirksliga – Foto: Frank Arlinghaus

Teutonia erledigt seine Pflicht bei Viktoria souverän und setzt Köpenick unter Druck. Der KFC rettet in Liria immerhin einen Punkt, während Kladow nach 0:2-Rückstand ein wildes Kellerduell dreht. Auch Fortuna Biesdorf II jubelt im Abstiegskampf. Wannsee strauchelt Richtung Bezirksliga

Auch Fortuna Biesdorf II sammelt enorm wichtige Punkte. Dustin Bernicke bringt die Gastgeber kurz vor der Pause gegen Stern Marienfelde in Führung. Nach dem Seitenwechsel gleicht Pius Yeboah zwar für Stern aus, doch Bernicke schnürt wenig später seinen Doppelpack und schießt Biesdorf zum 2:1-Erfolg. Stern verpasst damit den möglichen Sprung in Richtung oberes Tabellendrittel.

Im Kellerduell zwischen SF Kladow und Eintracht Mahlsdorf II sieht zunächst alles nach einem Auswärtssieg aus. Niklas Isberner und Marc Michas bringen die Gäste früh mit 2:0 in Front. Doch nach der Pause dreht Kladow komplett auf: Marc Henke verkürzt zunächst, ehe Lysander Galla mit drei Treffern das Spiel komplett kippen lässt. Kladow gewinnt nach furioser Aufholjagd mit 4:2 und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Der Köpenicker FC lässt im Aufstiegskampf dagegen Federn. Beim abstiegsbedrohten FC Liria gehen die Gastgeber zunächst in Führung und legen nach der Pause sogar das 2:0 nach. Köpenick wirkt lange überraschend ideenlos, kommt aber noch einmal zurück und rettet sich spät zum 2:2-Ausgleich. Im Kampf um Rang zwei ist das Remis dennoch ein Rückschlag für den KFC.

Der SSC Teutonia 99 marschiert im Rennen um den Relegationsplatz weiter entschlossen voran. Bei Viktoria Berlin U23 bringen Phelan Ackerschweski und Christos Gaitidis die Gäste schon vor der Pause komfortabel in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöht Micha Wartchow auf 3:0, ehe Andrew Dewitz und Marko Kurtisevic den klaren 5:0-Endstand herstellen. Viktoria bleibt offensiv harmlos und kassiert einen bitteren Dämpfer im Mittelfeld der Tabelle.

Im Duell der Kellerkinder feiert Berolina Stralau einen wichtigen Auswärtssieg beim FV Wannsee. Dionel Enrique Müller und Luca Yalcin sorgen bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Tim Stuhlsatz bringt Wannsee zwar noch einmal heran, doch Ole Bresemann und Eike Christiansen machen den 4:1-Erfolg für Stralau perfekt. Für Wannsee wird die Lage im Tabellenkeller damit immer prekärer.

Di., 26.05.2026, 19:30 Uhr Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf 19:30 live PUSH