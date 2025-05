Wannsee crasht die Liga - Schiri schwänzt Bosna Spiel

Der FV Wannsee bleibt das Team der Stunde in der Bezirksliga-Staffel 3. Seit der letzten Niederlage im Oktober 2024 reiht die Mannschaft von Trainer Axel Vogel ein starkes Spiel ans nächste – mittlerweile sind es 17 Partien ohne Niederlage. Gegen Rehberge gelingt nun sogar die Revanche für die Hinspielpleite. Das 3:1 gegen die „Rehe“ bringt Wannsee nicht nur drei Punkte, sondern auch Platz drei in der Tabelle. Der Aufstieg ist zwar noch in weiter Ferne, doch die Konstanz der Vogel-Elf beeindruckt weiter.

Am anderen Ende der Tabelle spitzt sich die Lage für den VfB/Einheit zu Pankow zu. Nach der knappen Niederlage bei Grün-Weiß Neukölln rutscht das Team unter die Abstiegszone. Zeitgleich punktet Konkurrent Meteor 06 II dreifach gegen Sparta II – ein Erfolg, der für zusätzlichen Druck sorgt. Das direkte Duell zwischen Pankow und Meteor am kommenden Sonntag verspricht entsprechend Brisanz.

Währenddessen muss das Spiel zwischen dem SV Bosna und SC Staaken II vertagt werden. Der angesetzte Schiedsrichter erscheint nicht, die Partie wird abgesetzt und soll zeitnah neu angesetzt werden. Beide Teams zeigen sich enttäuscht, wollen aber schnell wieder in den Rhythmus finden.

