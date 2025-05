Wannsee crasht die Liga - Einheit Pankow jubelt im Keller

So., 18.05.2025, 12:15 Uhr

SV Bosna liefert gegen die ambitionierte Zweitvertretung von Lichtenberg 47 ein begeisterndes Spiel ab. Cisse, Mehmedovic und Kapitän Hamzic sorgen für die Führung, Yüksek trifft dreimal für die Gäste. In Unterzahl gelingt Bosna schließlich der umjubelte Siegtreffer durch Hamzic. Ein Spiel mit offenem Visier – und einem verdienten Sieger.

So., 18.05.2025, 12:45 Uhr

In Spandau zeigt sich der VfB/Einheit Pankow von seiner besten Seite. Zeiter, Knobloch und Kaiser treffen für die Gäste, die Spandau kaum zur Entfaltung kommen lassen. Pankow spielt konsequent, effizient – und setzt damit ein deutliches Zeichen im Kellerkampf

FV Wannsee bleibt die Mannschaft der Stunde. Gegen Staaken II liegt man lange 0:2 zurück, doch nach Treffern von Toure und Vorwerk gleicht das Team aus. In Überzahl schlägt Wannsee in der Nachspielzeit doppelt zu: Erst trifft Toure per Strafstoß, dann sorgt Zühlke für die endgültige Entscheidung. Die Serie ohne Niederlage wächst auf 19 Spiele – der Aufstieg ist greifbar nah.