Wannsee bittet Union 06 zum Kellertanz, Biesdorf II Liria

Im Hinspiel schenken sich Union 06 und Wannsee nichts – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der 24. Spieltag hält in der Landesliga Staffel 2 richtungsweisende Partien bereit. BFC Meteor 06 geht als Spitzenreiter in den Spieltag und steuert den direkten Aufstieg in die Berlin-Liga an. SSC Teutonia liegt weiter auf Relegationskurs und will den Druck auf Platz eins hochhalten, während Köpenicker FC auf Ausrutscher der Konkurrenz hofft. Im unteren Tabellenbereich spitzt sich der Abstiegskampf weiter zu, denn die letzten drei Teams (aktuell Kladow, Union 06 und Liria) müssen am Saisonende in die Bezirksliga runter

Morgen, 19:30 Uhr FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde FSV Hansa 07 Hansa 07 19:30 PUSH

Ein Duell zweier direkter Tabellennachbarn: Marienfelde und Hansa stehen beide bei 38 Punkten und wollen ihre Position im gesicherten Mittelfeld festigen. Nach oben geht nur noch etwas, wenn die Konkurrenz patzt. Entsprechend geht es vor allem darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten und mit einem Erfolg ein Ausrufezeichen zu setzen.

Im Keller steigt ein enorm wichtiges Duell. Biesdorf II steht mit 20 Punkten knapp über den Abstiegsplätzen, Liria liegt mit 13 Punkten auf Rang 16 und braucht dringend Zähler. Für beide Mannschaften ist die Partie von enormer Bedeutung, weil ein Sieg im Kampf um den Klassenerhalt neue Hoffnung bringt.

Do., 30.04.2026, 19:45 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf II SSC Teutonia SSC Teutonia 19:45 PUSH

Teutonia geht mit 52 Punkten als Tabellenzweiter in die Partie und will den Relegationsplatz verteidigen oder vielleicht sogar noch einmal Druck auf Spitzenreiter Meteor ausüben. Mahlsdorf II steht mit 33 Punkten im gesicherten Mittelfeld, kann also vergleichsweise befreit aufspielen. Für Teutonia ist ein Sieg dennoch Pflicht, wenn der Traum vom Aufstieg weiter leben soll.

So., 26.04.2026, 12:30 Uhr FC Internationale Berlin FC Inter II Köpenicker FC KöpenickerFC 12:30 PUSH

Köpenick reist mit 48 Punkten als Tabellendritter an und bleibt im Aufstiegsrennen. Der Rückstand auf Relegationsrang zwei beträgt nur vier Punkte, deshalb ist ein Sieg Pflicht. Internationale II steckt mit 25 Punkten noch nicht im sicheren Bereich und braucht ebenfalls jeden Zähler. Die Gäste stehen unter Zugzwang, treffen aber auf einen Gegner, der sich keinen Leerlauf erlauben kann.

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr SF Kladow SF Kladow BFC Meteor 06 Meteor 06 13:00 PUSH

Die Rollen sind klar verteilt: Tabellenführer Meteor geht mit 54 Punkten in die Partie und will den nächsten Schritt Richtung direkter Aufstieg machen. Kladow steht mit 15 Punkten auf einem Abstiegsplatz und braucht selbst dringend Punkte. Meteor ist klarer Favorit, doch für Kladow zählt im Abstiegskampf inzwischen jeder Punkt doppelt.

So., 26.04.2026, 10:45 Uhr Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II 10:45 PUSH

Türkiyemspor spielt eine starke Saison und will Rang vier absichern. Viktoria II steht mit 27 Punkten im unteren Mittelfeld und braucht noch Punkte, um nicht doch noch einmal in den Abstiegssog zu geraten. Die Gastgeber gehen favorisiert in die Partie, dürfen den Gegner aber nicht unterschätzen.

So., 26.04.2026, 14:30 Uhr FV Wannsee FV Wannsee SC Union 06 SC Union 06 14:30 PUSH

Ein echtes Kellerduell mit enormer Brisanz. Wannsee steht bei 16 Punkten, Union 06 bei 14 – beide Mannschaften kämpfen gegen den Absturz in die Bezirksliga. In dieser Partie geht es nicht nur um drei Punkte, sondern womöglich um die letzte realistische Chance, im Rennen um den Klassenerhalt zu bleiben.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr FSV Berolina Stralau 1901 Stralau VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf 15:00 live PUSH

Stralau bewegt sich mit 26 Punkten noch nicht in absolut sicherem Fahrwasser und will Abstand nach unten schaffen. Hermsdorf spielt mit 40 Punkten eine stabile Saison und schielt weiter auf die vorderen Plätze. Die Gäste bringen die bessere Ausgangslage mit, Stralau braucht aber dringend etwas Zählbares.

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