Wanne vergibt beim Westerhoff-Abschied im Schneetreiben 2:0-Vorsprung Zum Rückrundenauftakt trafen sich am Freitagabend in der Westfalenliga 2 der SC Obersprockhövel und der DSC Wanne-Eickel.

Es war gleichzeitig auch der Jahresabschluss für beide Mannschaften. Bei den Gästen stand Coach Sebastian Westerhoff ein letztes Mal an der Seitenlinie, bevor er in Kürze seine Tätigkeit beim Oberligisten TuS Ennepetal aufnehmen wird.

SCO-Coach Robert Wasilewski wurde laut in der Halbzeit, fand die richtigen Worte und wechselte mit Nico Jahnke den Mann ein, der in der 57. Spielminute Mert Özkan den Anschlusstreffer auflegte. Obersprockhövel war jetzt die bessere Mannschaft und drehte nicht unverdient die Partie zum 3:2-Heimsieg. Erst traf Felix Gremme nach einer Ecke (60.), dann war es wieder ein Angriff über Jahnkes rechte Seite, den Patrick Dytko mit einem überlegten Schuss aus etwa 15 Metern erfolgreich abschloss (76.).

Auf dem schneebedeckten Kunstrasenplatz in der Obersprockhöveler Hyundai Smolczyk Arena sah nach 45 Minuten alles nach einem "Happy End" für den Gästecoach aus. Marvin Piechottka (5.) und Xhino Kadiua (30.) hatten den DSC in Front geschossen.

Das "Sechs-Punkte-Spiel" der bis dato punktgleichen Mannschaften ging also an den SC Obersprockhövel, der sich vorläufig mit 21 Punkten sogar in das obere Tabellendrittel vorschiebt. Es wird jedoch auch im kommenden Jahr noch mit Abstiegskampf weitergehen, da es maximal mit sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone losgehen wird.

Tief im Abstiegskampf steckt definitiv der DSC Wanne-Eickel nach der fünften Niederlage in den letzten sechs Spielen. Der Vorjahresfünfte muss hoffen, dass die auf den Abstiegsplätzen befindlichen BSV Schüren und Westfalia Herne am Sonntag nicht sogar auf Schlagdistanz herankommen.