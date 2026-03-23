Wanne-Eickel und Holzwickede patzen - SCO gewinnt Kellerduell

Spitzenreiter DJK TuS Hordel kam gegen Abstiegskandidat SpVg Hagen 11 zu einem glanzlosen Heimsieg durch zwei Treffer nach Standardsituationen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war Agbado direkt nach Wiederanpfiff zur Stelle (47.). Die Bochumer verpassten mehrfach die Entscheidung und hätten beinahe den Ausgleich kassiert. Dank Keeper Möllerke, der zweimal stark gegen Tomczak parierte, hielt die Führung bis in die Schlussphase und Rudolph traf per direktem Freistoß zum erlösenden 2:0-Endstand.
Der Vorsprung vergrößerte sich auf drei Punkte, da der DSC Wanne-Eickel trotz Führung in der 66. Spielminute noch eine 1:3-Niederlage beim FC Iserlohn kassierte. So kletterte die SpVgg Horsthausen mit dem 1:0-Erfolg gegen den SV Wacker Obercastrop auf Platz 2. Die Herner bleiben auf drei Punkte an Hordel dran und sind die einzige Mannschaft der Liga, die im laufenden Kalenderjahr noch ungeschlagen ist.
Neben Wanne-Eickel verloren auch der Holzwickeder SC (2:2 gegen Concordia Wiemelhausen) und der TuS Erndtebrück (0:4 bei der SSV Buer) Boden im Aufstiegskampf. Beide haben nun sieben Punkte Rückstand auf Hordel.
Im Abstiegskampf landeten Buer mit dem Dreier gegen Erndtebrück und der SC Obersprockhövel im "Sechs-Punkte-Spiel" gegen den RSV Meinerzhagen (3:1) wichtige Heimsiege. Die Sauerländer rutschten wieder auf einen Abstiegsplatz ab.
Der SV Vestia Disteln ließ sich vom SC Westfalia Herne nicht in den Abstiegskampf hineinziehen und behielt mit 2:1 die Oberhand. Pogrzeba sorgte in der 86. Spielminute in Überzahl für den späten Siegtreffer.
Schlusslicht FC Brünninghausen war im Dortmunder Derby gegen den BSV Schüren chancenlos und hat nach der 0:4-Pleite nun sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.
Die Partien des 21. Spieltages im Überblick:
SpVgg Horsthausen – Wacker Obercastrop 1:0
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel (87. Noah Jalowiecki), Plamen Peychev, Diyar Dilek (54. Ali Al Hussein), Jan Lucas Wilczynski, Niklas Schröder, David Schroven, Lennard Kurt Isensee (85. Michael Borin (geb. Lier)), Mahmud Siala (93. Toni Anto Petrovic), Stefan Oerterer (61. Güngör Kaya) - Trainer: Marc Gerresheim
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Florian Gerding (46. Leonard Onofaro), Mick Nabrotzki, Lukas Steinrötter, Efecan Akin (85. Niklas Malchrowitz), Kamil Nugajev, Serhat Can, Kevin Meckel (73. Ouadie Barini), Emirhan Akinci (62. Adrian Wasilewski), Lance Karl Demski, Jeremi Hagenau (55. Elvis Shala) - Trainer: Antonio Molina
Schiedsrichter: Dominic Tillmann - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Deniz Ergüzel (55.)
Holzwickeder SC – Concordia Wiemelhausen 2:2
Holzwickeder SC: Felix Hacker (46. Orlando Stockhecke), Til Cedric Busemann (83. Jan Nielinger), Michael Kuhfeld, Michael Vrljic (46. Leo Mayka), Nils Bartke, Nick Adamski (46. Kerem Keskin), Luis Weiß, Nazarii Kovalenko, Lokman Erdogan, Maurice Modrzik, Samy Smajlovic (65. Seydi Keskin) - Trainer: Kurtulus Öztürk
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Yannick Severloh (75. Luca Hauswerth), Burak Yerli, Yannik Kellner, Ben Brekau, Armel-Aurel Nkam, Dennis Gumpert, Marc Andre Gotzeina (87. Mohammed Hassouni), Alessandro Marino, Caleb Godswill Danso (62. Sebastian Schmerbeck), Ibrahim Lahchaychi - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Maik Echelmeyer - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Ibrahim Lahchaychi (6.), 0:2 Ibrahim Lahchaychi (53.), 1:2 Maurice Modrzik (67.), 2:2 Lokman Erdogan (81.)
Gelb-Rot: Armel-Aurel Nkam (84./Concordia Wiemelhausen/)
SSV Buer 07/28 – TuS Erndtebrück 4:0
SSV Buer 07/28: Matthias Kuscha, Alper Özgen, Toygar Mutluer, Liam Benan Unkel, Ali Seklawi, Florian Weber (85. Melih Aydin), Kjetil Thorin Heinsen, Cenk Mustafa Güney (88. Mattis Gerhard Urbanke), Marius Heck (49. Hakan Gökdemir) (62. Emre Gökkaya), Tarkan Yerek, Timur Karagülmez (76. Bartosz Piotr Odolinski) - Trainer: Oktay Güney
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Tobias Hombach, Shion Ueno (71. Kaito Nakamura), Tobias Filipzik (63. Marc Uvira), Levin Leandro D'Aloia, William Wolzenburg (63. Maurice Dobbener), Haitham El Euch (46. Justin Huber), Simon Mack, Elmin Heric (71. Moritz Klein), Clemens Tartan, Lars Schardt - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Simon Knappe - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Florian Weber (7.), 2:0 Cenk Mustafa Güney (11.), 3:0 Ali Seklawi (29.), 4:0 Timur Karagülmez (59. Foulelfmeter)
SC Obersprockhövel – RSV Meinerzhagen 2:0
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Jonas Seitz, Lennart Seitz (85. Jan-Niklas Budde), Yannik Eversberg, Lars-Noah Szewczyk, Moritz Schrepping (88. Julius Phil Rabes), Nico Jahnke (75. Sidney Rast), Pascal Fabritz, Patrick Adam Dytko, Mick Steffens, Tim Wasserloos (81. Tim Dudda) - Trainer: Sebastian Westerhoff
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Simon Weber, Umut Özogul, Jonah Sasse, Ismail Alushi, Niklas Eckstädt, Richard Dissing, Daniel Barch, Muhammed Akar, Nikolaos Mavroudakis (84. Kevin Oleschuk), Jannik Selter (62. Max Kolberg) - Trainer: Serkan Kabasakal - Trainer: Adil Güler
Schiedsrichter: Hendrik Maaz (Bergkamen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Moritz Schrepping (41.), 2:0 Tim Wasserloos (60.)
SV Vestia Disteln – Westfalia Herne 2:1
SV Vestia Disteln: Lukas Krekeler, Daniel Koseler (65. Louis Pogrzeba), Luis Barlage (67. Kevin Gola), Max Michalak, Aaron Kloth, Mohamedi Mohamedi Assattouti, Sven Hahnenkamp (92. Niklas Trakowski), Fabian Lohmeyer (74. Alexander Zuk), Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu, Niels Veverka (90. Thomas Jonathan Kühlkamp) - Spielertrainer: Daniel Koseler
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Matej Rajic, Edward Tabi (46. Sahan Elyesa Biyik), Christian Silaj, Christo Galagoussis, Damasy Daniel, Dogus Demircan (46. Mahir Kaya), Salih Olgunsoy, Phil Knop (86. Baris Acar), Simeon Aleksandrov, Andre Taiki Kinjo (78. Ejmen Omercic) - Trainer: Kamil Bednarski
Schiedsrichter: Frederik Wübbelt - Zuschauer: 159
Tore: 1:0 Fabian Lohmeyer (12.), 1:1 Simeon Aleksandrov (61.), 2:1 Louis Pogrzeba (86.)
Gelb-Rot: Simeon Aleksandrov (72./Westfalia Herne/)
FC Iserlohn – DSC Wanne-Eickel 3:1
FC Iserlohn: Torben Simon, Jonas Hollmann, Justin Mitrovic (87. Sven Höltke), Samuel-Alain Abane, Eldin Ljesnjanin, Abdelaziz Slimi (94. Tius Hugo Brenke), Maurice Castel Branco, Pablo Perez Carriazo, Leonit Tahiri (93. Jeremy Aboagye), Mamadou Barry (55. Leon Tenkhoff), Edin Grosonja (81. Volkan Okumak) - Trainer: Simon Naujoks
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Yunus Emre Ayaz, Luca Robert, Philipp Dragicevic (75. Felix Marciniak) (85. Fabian Rokietnicki), Gerard Lubkoll (68. Luca Heiner Pasche), Justin Lubkoll, Leonardo Jurisic (85. Florian Trachternach), Fatih Gönül, Ozan Simsek (88. Nils Buchwalder), Marius Speker, Tim Hilligloh - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Tim Hilligloh (66.), 1:1 Justin Mitrovic (69.), 2:1 Jonas Hollmann (76.), 3:1 Volkan Okumak (90.+4)
FC Brünninghausen – BSV Schüren 0:4
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Marc Radusch, Branko Vasic (61. Melih-Akay Celik), Hakan Safa Tüysüz (81. Sefa Durmusoglu), Benedict Mbuku (61. Halil Tok), Ole Danszczyk (88. Yasin Akman), Tomislav Ivancic, Jongmin Park, Mounir Azzam, Amin Azzofri (88. Koray Dag), Vincent Holthaus - Trainer: Carsten Droll
BSV Schüren: Muhammed Acil, Philipp Rosenkranz (83. Damjan Ilic), Jannik Marth, Florian Marth, Wilhelm Sassenberg, Tim Kallenbach, Max Maßmann, Murat Keskinkilic, Mert Ergüven (87. Maximilian Martin Heinrich Burbaum), Philippos Selkos, Kevin Brümmer - spielender Co-Trainer: Philipp Rosenkranz
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Mert Ergüven (54.), 0:2 Murat Keskinkilic (57.), 0:3 Jannik Marth (76.), 0:4 Mert Ergüven (86.)
DJK TuS Hordel – SpVg Hagen 11 2:0
DJK TuS Hordel: Sven Möllerke, Marcel Erdelt, David Schürmann (88. Luis Bennet Berghaus), Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph (88. Jonas Kordt), Oguzhan Can, David Christian Gatawis, Justin Sarpong (90. Maurice Post), Hayate Nishimura (85. Dorian Joel Batbayli), Jarno Aboko Bültmann (71. Ledion Shefketi), Philip Agbado - Trainer: Mirko Talaga
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Mats Frederik Endt-Knauer, Kevin Leifels, Anas Lemrini (15. Rodi Mohammad) (22. Cagatay Demirtas), Joelle Cavit Tomczak, Tim Bodenröder, Simon Warkotsch (71. Ermin Jukic), Jan Niklas Jacoby (88. Kacper Pawel Aniolowski), Maximilian Morawietz, Joshua-Troy Klöckner (88. Daris Smajic), Ramin Roodbareki Shabani - Trainer: Christoph Pajdzik
Schiedsrichter: David Hartenstein - Zuschauer: 131
Tore: 1:0 Philip Agbado (47.), 2:0 Patrick Rudolph (86.)