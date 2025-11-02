Wanne-Eickel klettert auf Platz 1 - drei Nullnummern am 13. Spieltag

Die Partien des 13. Spieltags im Überblick:
TuS Erndtebrück – DSC Wanne-Eickel 0:4
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Julian Wienold, Shion Ueno, Maurice Dobbener, Mirkan Kasikci, Tobias Filipzik, Kevin Krumm (81. Haitham El Euch), Marius Burkert, Till Walter (62. Moritz Klein), Clemens Tartan (81. Endrit Curri), Lars Schardt - spielender Co-Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Lukas Kubiak, Florian Trachternach (82. Luca Robert), Luca Heiner Pasche, Felix Marciniak (78. Leonardo Jurisic), Lucas Kretschmer, Justin Lubkoll, Fatih Gönül (71. Yunus Emre Ayaz), Ozan Simsek, Xhino Kadiu (76. Leonardo Jurisic), Tim Hilligloh (82. Nils Buchwalder) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Tim Hilligloh (3.), 0:2 Justin Lubkoll (5.), 0:3 Xhino Kadiu (59.), 0:4 Tim Hilligloh (78.)
RSV Meinerzhagen – Concordia Wiemelhausen 5:2
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber, Umut Özogul, Max Kolberg, Steven Sordi, Jan Germann, Ismail Alushi (77. Kenan Uzun), Niklas Eckstädt (68. Justin Schneider), Daniel Barch (73. Kevin Oleschuk), Muhammed Akar (89. Adrian Islami), Jannik Selter (63. Raphael Schwarzer) - Trainer: Nils Langwald
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Christopher Schmidt (60. Eduardo Hiller), Sebastian Schmerbeck (67. Felix Eickholt), Burak Yerli, Nicolas Hoffmann (30. Alessandro Marino), Ben Brekau, Niklas Scherff (46. Karam Shalal Kaso Kaso), Dennis Gumpert, Michel Post, Marc Andre Gotzeina, Patrick Sacher (46. Nikolas Wiebel) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Marian Zabell - Zuschauer: 111
Tore: 1:0 Niklas Eckstädt (2.), 2:0 Ismail Alushi (23.), 3:0 Ismail Alushi (35.), 3:1 Burak Yerli (41.), 4:1 Ismail Alushi (45.+1), 5:1 Daniel Barch (63.), 5:2 Alessandro Marino (79.)
Westfalia Herne – Wacker Obercastrop 0:0
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Moritz Brüggemann, Henrik Dier (87. Ejmen Omercic), Felix Gunnar Sauer (83. Dogus Demircan), Christian Silaj, Christo Galagoussis (68. Matej Rajic), Damasy Daniel (80. Eghosa Osawe), Phil Knop, Florian Tonye, Simeon Aleksandrov (51. Mahir Kaya)
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Mick Nabrotzki, Lukas Steinrötter, Efecan Akin, Kamil Nugajev, Serhat Can, Leonard Onofaro (70. Elvis Shala), Kevin Meckel, Luca Erdelkamp (46. Lance Karl Demski), Emirhan Akinci, Ouadie Barini (46. Stefan Siepmann) - Trainer: Antonio Molina
Schiedsrichter: Lucas Krämer (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 110
Tore: keine Tore
Rot: Kamil Nugajev (36./Wacker Obercastrop/Notbremse)
SpVg Hagen 11 – BSV Schüren 1:2
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Fabio Hengesbach, Kevin Leifels, Anas Lemrini, Joelle Cavit Tomczak, Tim Bodenröder, Simon Warkotsch, Mert Muzak, Gianluca Banno (65. Maximilian Morawietz), Rodi Mohammad, Joshua-Troy Klöckner (65. Jan Niklas Jacoby) - Trainer: Christoph Pajdzik
BSV Schüren: Muhammed Acil, Jannik Benning (90. Gilmar Veigas Mendes), Philipp Rosenkranz, Jannik Marth, Ensar Selmanaj (80. Arif Et), Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Max Maßmann (69. Florian Marth), Mert Ergüven, Philippos Selkos - Trainer: Sascha Rammel
Schiedsrichter: Thomas Endberg (Essen) - Zuschauer: 199
Tore: 1:0 Tim Bodenröder (28.), 1:1 Marcel Münzel (45.+1), 1:2 Mert Ergüven (72.)
Vestia Disteln – FC Brünninghausen 1:1
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Luis Barlage, Max Michalak, Aaron Kloth, Mohamedi Mohamedi Assattouti, Sven Hahnenkamp (85. Alexander Zuk), Justin Gruber, Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu, Louis Pogrzeba - Spielertrainer: Daniel Koseler
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Edin Dervisevic (85. Koray Dag), Marc Radusch, Jonathan Schäfer, Hakan Safa Tüysüz, Benedict Mbuku (81. Yasin Akman), Mounir Azzam (94. Biyan El-Bader), Tomislav Ivancic (92. Melih-Akay Celik), Jongmin Park, Hamza M Rabti (81. Ousman Diallo), Amin Azzofri - Trainer: Carsten Droll
Schiedsrichter: David Hartenstein - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Justin Gruber (37.), 1:1 Tomislav Ivancic (59.)
Rot: Amin Azzofri (52./FC Brünninghausen/)
SC Obersprockhövel – SpVgg Horsthausen 0:0
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Yannik Eversberg (76. Florian Mrosek), Lars-Noah Szewczyk, Moritz Schrepping, Nico Jahnke, Pascal Fabritz, Patrick Adam Dytko, Tim Dudda, Mick Steffens, Pascal Zippel - Trainer: Michael Wurst
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Marvin Rupieper, Deniz Ergüzel, Plamen Peychev, Diyar Dilek, Niklas Schröder (46. David Schroven), Toni Anto Petrovic, Halil Celik (18. Stefan Oerterer), Lennard Kurt Isensee, Güngör Kaya (76. Michael Lier), Marvin Schuster (69. Jan Lucas Wilczynski) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
Schiedsrichter: Claas Steenebrügge - Zuschauer: 101
SSV Buer – Holzwickeder SC 0:0SSV Buer:
Matthias Kuscha, Alper Özgen, Florian Weber, Emre Gökkaya (77. Bartosz Piotr Odolinski), Kjetil Thorin Heinsen, Louis Jozek (11. Ediz Akcinar), Maurice-Joel Weißbohn (89. Ali Seklawi), Toygar Mutluer, Max Fleer (68. Muhammed-Ali Karkar), Tarkan Yerek, Marius Heck (79. Kadir Mutluer) - Trainer: Oktay GüneyHolzwickeder SC:
Felix Hacker, Dean Müsse (46. Maurice Majewski), Michael Kuhfeld, Michael Vrljic, Nils Bartke, Kerem Keskin, Seydi Keskin (82. Samy Smajlovic), Luis Weiß, Nazarii Kovalenko, Lokman Erdogan, Leo Mayka (56. Maurice Modrzik) - Trainer: Kurtulus ÖztürkSchiedsrichter:
Björn Stempel - Zuschauer:
110
Fr., 31.10.2025, 19:00 Uhr
DJK TuS Hordel – FC Iserlohn 2:0
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, David Schürmann, Paul Jona Kalkoff, David Christian Gatawis, Fynn Albers (88. Adem Semih Ünal), Jonas Kordt, Ledion Shefketi (69. Dorian Joel Batbayli), Justin Sarpong (93. Luis Bennet Berghaus), Hayate Nishimura (37. Oguzhan Can), Philip Agbado (90. Robin Schultze) - Trainer: Mirko Talaga
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane (86. Phil Rettig), Jeremy Aboagye (46. Tius Hugo Brenke), Sven Höltke (86. Robin Korpp), Anil Pirincoglu (69. Volkan Okumak), Abdelaziz Slimi, Pablo Perez Carriazo (69. Oktay Avci), Leon Tenkhoff, Edin Grosonja - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 157
Tore: 1:0 Oguzhan Can (51.), 2:0 Dorian Joel Batbayli (81.)