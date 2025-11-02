 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
In der vergangenen Saison trafen Disteln und Brünninghausen zum ersten Mal aufeinander. Es gab jeweils ein 3:2-Heimsieg. Dieses Mal wurden die Punkte geteilt.
In der vergangenen Saison trafen Disteln und Brünninghausen zum ersten Mal aufeinander. Es gab jeweils ein 3:2-Heimsieg. Dieses Mal wurden die Punkte geteilt. – Foto: Daniela Hönisch/FCB

Wanne-Eickel klettert auf Platz 1 - drei Nullnummern am 13. Spieltag

Der Kampf um Platz 1 ist hochspannend in der Westfalenliga Staffel 2.

Westfalenliga St. 2
Concordia Wiemelhausen
SpVg Hagen 11
SSV Buer
DJK TuS Hordel

Aufsteiger DJK TuS Hordel gewann am Freitagabend das Topspiel gegen Verfolger FC Iserlohn durch zwei Jokertore mit 2:0 und überholte damit den Holzwickeder SC, der beim Aufsteiger SSV Buer überraschend nicht über ein torloses Remis hinauskam.

Neuer Spitzenreiter ist der DSC Wanne-Eickel, der seine überragende Form mit dem vierten Sieg in Folge krönte. Im Topspiel beim TuS Erndtebrück gelang ein souveräner 4:0-Auswärtssieg. Die SpVgg Horsthausen (0:0 beim SC Obersprockhövel) rangiert nun punktgleich mit Erndtebrück vier Punkte hinter Wanne-Eickel.

Im Tabellenkeller war kein Team siegreich. Schlusslicht SpVg Hagen 11 kassierte in der ersten Halbzeit einen Last-Minute-Ausgleich gegen den BSV Schüren und ging mit 1:2 als Verlierer vom Platz. Wie Buer holten der FC Brünninghausen (1:1 bei Vestia Disteln) und der SV Wacker Obercastrop (0:0 nach über 50-minütiger Unterzahl beim SC Westfalia Herne) einen Punkt. Das Schlussquartett rangiert weiterhin innerhalb von drei Punkten.

Last but not least sicherte sich der RSV Meinerzhagen einen souveränen 5:2-Heimsieg gegen Concordia Wiemelhausen und festigte seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Die Partien des 13. Spieltags im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
0
4
Abpfiff
TuS Erndtebrück – DSC Wanne-Eickel 0:4
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Julian Wienold, Shion Ueno, Maurice Dobbener, Mirkan Kasikci, Tobias Filipzik, Kevin Krumm (81. Haitham El Euch), Marius Burkert, Till Walter (62. Moritz Klein), Clemens Tartan (81. Endrit Curri), Lars Schardt - spielender Co-Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Lukas Kubiak, Florian Trachternach (82. Luca Robert), Luca Heiner Pasche, Felix Marciniak (78. Leonardo Jurisic), Lucas Kretschmer, Justin Lubkoll, Fatih Gönül (71. Yunus Emre Ayaz), Ozan Simsek, Xhino Kadiu (76. Leonardo Jurisic), Tim Hilligloh (82. Nils Buchwalder) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Tim Hilligloh (3.), 0:2 Justin Lubkoll (5.), 0:3 Xhino Kadiu (59.), 0:4 Tim Hilligloh (78.)

Heute, 15:15 Uhr
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
Concordia Wiemelhausen
Concordia WiemelhausenConcordia Wiemelhausen
5
2
Abpfiff
RSV Meinerzhagen – Concordia Wiemelhausen 5:2
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber, Umut Özogul, Max Kolberg, Steven Sordi, Jan Germann, Ismail Alushi (77. Kenan Uzun), Niklas Eckstädt (68. Justin Schneider), Daniel Barch (73. Kevin Oleschuk), Muhammed Akar (89. Adrian Islami), Jannik Selter (63. Raphael Schwarzer) - Trainer: Nils Langwald
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Christopher Schmidt (60. Eduardo Hiller), Sebastian Schmerbeck (67. Felix Eickholt), Burak Yerli, Nicolas Hoffmann (30. Alessandro Marino), Ben Brekau, Niklas Scherff (46. Karam Shalal Kaso Kaso), Dennis Gumpert, Michel Post, Marc Andre Gotzeina, Patrick Sacher (46. Nikolas Wiebel) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Marian Zabell - Zuschauer: 111
Tore: 1:0 Niklas Eckstädt (2.), 2:0 Ismail Alushi (23.), 3:0 Ismail Alushi (35.), 3:1 Burak Yerli (41.), 4:1 Ismail Alushi (45.+1), 5:1 Daniel Barch (63.), 5:2 Alessandro Marino (79.)

Heute, 15:30 Uhr
Westfalia Herne
Westfalia HerneWestfalia Herne
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
0
0
Abpfiff
Westfalia Herne – Wacker Obercastrop 0:0
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Moritz Brüggemann, Henrik Dier (87. Ejmen Omercic), Felix Gunnar Sauer (83. Dogus Demircan), Christian Silaj, Christo Galagoussis (68. Matej Rajic), Damasy Daniel (80. Eghosa Osawe), Phil Knop, Florian Tonye, Simeon Aleksandrov (51. Mahir Kaya)
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Mick Nabrotzki, Lukas Steinrötter, Efecan Akin, Kamil Nugajev, Serhat Can, Leonard Onofaro (70. Elvis Shala), Kevin Meckel, Luca Erdelkamp (46. Lance Karl Demski), Emirhan Akinci, Ouadie Barini (46. Stefan Siepmann) - Trainer: Antonio Molina
Schiedsrichter: Lucas Krämer (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 110
Tore: keine Tore
Rot: Kamil Nugajev (36./Wacker Obercastrop/Notbremse)

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Hagen 11
SpVg Hagen 11SpVg Hagen 11
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
1
2
Abpfiff
SpVg Hagen 11 – BSV Schüren 1:2
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Fabio Hengesbach, Kevin Leifels, Anas Lemrini, Joelle Cavit Tomczak, Tim Bodenröder, Simon Warkotsch, Mert Muzak, Gianluca Banno (65. Maximilian Morawietz), Rodi Mohammad, Joshua-Troy Klöckner (65. Jan Niklas Jacoby) - Trainer: Christoph Pajdzik
BSV Schüren: Muhammed Acil, Jannik Benning (90. Gilmar Veigas Mendes), Philipp Rosenkranz, Jannik Marth, Ensar Selmanaj (80. Arif Et), Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Max Maßmann (69. Florian Marth), Mert Ergüven, Philippos Selkos - Trainer: Sascha Rammel
Schiedsrichter: Thomas Endberg (Essen) - Zuschauer: 199
Tore: 1:0 Tim Bodenröder (28.), 1:1 Marcel Münzel (45.+1), 1:2 Mert Ergüven (72.)

Heute, 15:30 Uhr
Vestia Disteln
Vestia DistelnVestia Disteln
FC Brünninghausen
FC BrünninghausenFC Brünninghausen
1
1
Abpfiff
Vestia Disteln – FC Brünninghausen 1:1
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Luis Barlage, Max Michalak, Aaron Kloth, Mohamedi Mohamedi Assattouti, Sven Hahnenkamp (85. Alexander Zuk), Justin Gruber, Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu, Louis Pogrzeba - Spielertrainer: Daniel Koseler
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Edin Dervisevic (85. Koray Dag), Marc Radusch, Jonathan Schäfer, Hakan Safa Tüysüz, Benedict Mbuku (81. Yasin Akman), Mounir Azzam (94. Biyan El-Bader), Tomislav Ivancic (92. Melih-Akay Celik), Jongmin Park, Hamza M Rabti (81. Ousman Diallo), Amin Azzofri - Trainer: Carsten Droll
Schiedsrichter: David Hartenstein - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Justin Gruber (37.), 1:1 Tomislav Ivancic (59.)
Rot: Amin Azzofri (52./FC Brünninghausen/)

Heute, 15:15 Uhr
SC Obersprockhövel
SC ObersprockhövelSC Obersprockhövel
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
0
0
Abpfiff

SC Obersprockhövel – SpVgg Horsthausen 0:0
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Yannik Eversberg (76. Florian Mrosek), Lars-Noah Szewczyk, Moritz Schrepping, Nico Jahnke, Pascal Fabritz, Patrick Adam Dytko, Tim Dudda, Mick Steffens, Pascal Zippel - Trainer: Michael Wurst
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Marvin Rupieper, Deniz Ergüzel, Plamen Peychev, Diyar Dilek, Niklas Schröder (46. David Schroven), Toni Anto Petrovic, Halil Celik (18. Stefan Oerterer), Lennard Kurt Isensee, Güngör Kaya (76. Michael Lier), Marvin Schuster (69. Jan Lucas Wilczynski) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
Schiedsrichter: Claas Steenebrügge - Zuschauer: 101

Heute, 15:15 Uhr
SSV Buer
SSV BuerSSV Buer
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
0
0
Abpfiff
SSV Buer – Holzwickeder SC 0:0
SSV Buer: Matthias Kuscha, Alper Özgen, Florian Weber, Emre Gökkaya (77. Bartosz Piotr Odolinski), Kjetil Thorin Heinsen, Louis Jozek (11. Ediz Akcinar), Maurice-Joel Weißbohn (89. Ali Seklawi), Toygar Mutluer, Max Fleer (68. Muhammed-Ali Karkar), Tarkan Yerek, Marius Heck (79. Kadir Mutluer) - Trainer: Oktay Güney
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Dean Müsse (46. Maurice Majewski), Michael Kuhfeld, Michael Vrljic, Nils Bartke, Kerem Keskin, Seydi Keskin (82. Samy Smajlovic), Luis Weiß, Nazarii Kovalenko, Lokman Erdogan, Leo Mayka (56. Maurice Modrzik) - Trainer: Kurtulus Öztürk
Schiedsrichter: Björn Stempel - Zuschauer: 110

Fr., 31.10.2025, 19:00 Uhr
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
2
0
Abpfiff

DJK TuS Hordel – FC Iserlohn 2:0
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, David Schürmann, Paul Jona Kalkoff, David Christian Gatawis, Fynn Albers (88. Adem Semih Ünal), Jonas Kordt, Ledion Shefketi (69. Dorian Joel Batbayli), Justin Sarpong (93. Luis Bennet Berghaus), Hayate Nishimura (37. Oguzhan Can), Philip Agbado (90. Robin Schultze) - Trainer: Mirko Talaga
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane (86. Phil Rettig), Jeremy Aboagye (46. Tius Hugo Brenke), Sven Höltke (86. Robin Korpp), Anil Pirincoglu (69. Volkan Okumak), Abdelaziz Slimi, Pablo Perez Carriazo (69. Oktay Avci), Leon Tenkhoff, Edin Grosonja - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 157
Tore: 1:0 Oguzhan Can (51.), 2:0 Dorian Joel Batbayli (81.)

