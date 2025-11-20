Wanna-Lüdingworth gewinnt Kellerduell

Am Mittwochabend empfing der FC Wanna-Lüdingworth den TV Loxstedt in Wanna. Der Druck war vor dem Spiel für beide Teams nach einer Niederlagenserie groß. Karsten Weihe hatte früh im Spiel zweimal die Gelegenheit sein Team in Führung zu bringen, nutzte seine Chancen jedoch nicht. Die Gäste trugen immer wieder gefährliche Angriffe vor, blieben im Abschluss aber auch glücklos. In der 37. Minute musste Loxstedts Ahmad Alhafyan den Platz nach einer Ampelkarte vorzeitig verlassen. Bei seinem Versuch die Führung zu erzielen traf er Keeper Jonas Görse am Kopf und kassierte seine zweite Verwarnung.

Die Überzahl spielte den Hausherren in die Karten und sechs Minuten nach Wiederanpfiff klingelte es zum ersten Mal im Tor des Tabellenletzten. Karsten Weihe köpfte den Ball, nach einer Flanke von Marvin Rupsch, zum 1:0 ein. Nur zehn Minuten später erhöhte Weihe, nach Vorarbeit von Robin-Joel Peters, auf 2:0. In der 72. Minute sorgte Jannis Horeis mit seinem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung. Den Gästen gelang dann zwar der schönste Treffer des Abends, der jedoch nur noch Ergebniskosmetik war: Jasper Bertz zirkelte den Ball vom Strafraumeck zum 3:1-Endstand in den Winkel.