Wann werden die ersten Runden im WFV-Pokal ausgelost?

Die neue Saison steht in den Startlöchern und so auch die anstehende Spielzeit im württembergischen Verbandspokal. Nun teilt der WFV interessante Informationen zur Auslosung mit.

"Wir sind im Moment dabei, die Auslosung am kommenden Mittwoch, 2. Juli zu planen – wahrscheinlich am Nachmittag", teilt Heiner Baumeister, Abteilungsleiter Kommunikation des Württembergischen Fußballverbands, auf FuPa-Anfrage mit. Es stehen dann Ende Juli die ersten Begegnungen an, ehe eine Woche später die zweite Runde ausgetragen werden soll. Wer erwartet die Regional- und Oberligisten? Diese Frage wird kommende Woche geklärt.

Herren: WFV-Pokal

1. Runde

26. und 27. Juli

2. Runde

2. und 3. August

3. Runde

9. und 10. August

Achtelfinale

3. September

Viertelfinale

1. April

Halbfinale

29. April

Finale

23. Mai

Frauen: WFV-Pokal

1. Runde

30. und 31. August

2. Runde

6. und 7. September

Achtelfinale

1. Oktober

Viertelfinale

1. März

Halbfinale

4. April

Finale

14. Mai

