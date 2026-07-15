Wann werden die ersten Runden im Bezirkspokal Rems/Murr/Hall gelost?

Titelverteidiger ist der SV Allmersbach, der 2025/26 das Finale in Steinach-Reichenbach klar gegen den TSV Schmiden gewann. Bereits 2024/25 hatte sich Allmersbach den Pokal gesichert, damals nach einem knappen Endspielerfolg gegen den TSV Nellmersbach in Weiler zum Stein. Aufgrund des Aufstiegs in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, wird Allmersbach in dieser Saison allerdings den Titel nicht verteidigen können.

Teilnahmeberechtigt sind alle Mannschaften des Fußballbezirks Rems/Murr/Hall, die unterhalb der Landesliga und damit auf Bezirksebene spielen. Dazu zählen die Teams der Bezirksliga, der vier Kreisligen A sowie der sieben B-Staffeln. Die ersten Runden werden noch in den früheren Bezirken Rems/Murr und Hall ausgetragen. Ab dem Viertelfinale treffen dann die jeweils besten vier Teams beider Altbezirke aufeinander. Wie üblich erhält der Sieger des Bezirkspokals ein Ticket für den württembergischen Verbandspokals für die darauffolgende Saison.