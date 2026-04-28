Wann stoppt Freialdenhoven seine Pleitenserie? 77 in Burgwart

Fokus auf Freialdenhoven. – Foto: Juline Mittag

So läuft Spieltag 25 in der Kreisliga A Düren: Der freie Fall von Borussia Freialdenhoven hält an, gelingt gegen Viktoria Koslar am Samstag das dringend benötigte Comeback? Tabellenführer VfVuJ Winden gastiert am Samstag bei Welldorf-Güsten. Schon am Mittwoch steigt das Nachholspiel zwischen Kellerkind Germania Burgwart und dem FC Düren 77.

Spieltext SW Düren - SC Jülich/SV Ho...

Di., 05.05.2026, 19:30 Uhr FC Düren 77 Düren 77 Salingia Barmen Barmen 19:30 PUSH

Spieltext Düren 77 - Barmen

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr BC Oberzier Oberzier FC Golzheim Golzheim 15:00 PUSH

Spieltext Oberzier - Golzheim

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr JSV Frenz Frenz Jugendsport Wenau Wenau 15:00 PUSH

Spieltext Frenz - Wenau

Spieltext Lohn - H.-Stammeln

Spieltext Burgwart - Nörvenich

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

26. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - JSV Frenz

Sa., 09.05.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - FC Golzheim

Sa., 09.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - BC Oberzier

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - FC Düren 77

So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Düren

So., 10.05.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Germania Burgwart

So., 10.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 10.05.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Rhenania Lohn



27. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Jugendsport Wenau

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SC Jülich/SV Hoengen

So., 17.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Salingia Barmen

So., 17.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Viktoria Koslar

So., 17.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Borussia Freialdenhoven

So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 17.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - VfVuJ Winden

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