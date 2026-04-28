 2026-04-28T04:45:54.822Z

Allgemeines

Wann stoppt Freialdenhoven seine Pleitenserie? 77 in Burgwart

Kreisliga A Düren: Der freie Fall von Borussia Freialdenhoven hält an, gelingt gegen Viktoria Koslar am Samstag das dringend benötigte Comeback? Tabellenführer VfVuJ Winden gastiert am Samstag bei Welldorf-Güsten.

von red · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser
Fokus auf Freialdenhoven.
Fokus auf Freialdenhoven. – Foto: Juline Mittag

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

So läuft Spieltag 25 in der Kreisliga A Düren: Der freie Fall von Borussia Freialdenhoven hält an, gelingt gegen Viktoria Koslar am Samstag das dringend benötigte Comeback? Tabellenführer VfVuJ Winden gastiert am Samstag bei Welldorf-Güsten. Schon am Mittwoch steigt das Nachholspiel zwischen Kellerkind Germania Burgwart und dem FC Düren 77.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Nachholspiel am Mittwoch

Morgen, 19:30 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
19:30
Spieltext Burgwart - Düren 77

Spieltag 25 in Düren

Sa., 02.05.2026, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
18:30
Spieltext Koslar - F´aldenhoven

Sa., 02.05.2026, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
18:30live
Spieltext Welldorf - Winden

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
15:30live
Spieltext SW Düren - SC Jülich/SV Ho...

Di., 05.05.2026, 19:30 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
19:30
Spieltext Düren 77 - Barmen

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
15:00
Spieltext Oberzier - Golzheim

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
15:00
Spieltext Frenz - Wenau

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
15:00
Spieltext Lohn - H.-Stammeln

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
15:00
Spieltext Burgwart - Nörvenich

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

26. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - JSV Frenz
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - FC Golzheim
Sa., 09.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - BC Oberzier
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - FC Düren 77
So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Düren
So., 10.05.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Germania Burgwart
So., 10.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 10.05.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Rhenania Lohn

27. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Jugendsport Wenau
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SC Jülich/SV Hoengen
So., 17.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Salingia Barmen
So., 17.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Viktoria Koslar
So., 17.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Borussia Freialdenhoven
So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 17.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - VfVuJ Winden

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

_______________

>>> Die aktuellen News auf FuPa Mittelrhein