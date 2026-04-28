Wann stoppt Freialdenhoven seine Pleitenserie? 77 in Burgwart

So läuft Spieltag 25 in der Kreisliga A Düren: Der freie Fall von Borussia Freialdenhoven hält an, gelingt gegen Viktoria Koslar am Samstag das dringend benötigte Comeback? Tabellenführer VfVuJ Winden gastiert am Samstag bei Welldorf-Güsten. Schon am Mittwoch steigt das Nachholspiel zwischen Kellerkind Germania Burgwart und dem FC Düren 77.
26. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - JSV Frenz
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - FC Golzheim
Sa., 09.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - BC Oberzier
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - FC Düren 77
So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Düren
So., 10.05.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Germania Burgwart
So., 10.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 10.05.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Rhenania Lohn
27. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Jugendsport Wenau
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SC Jülich/SV Hoengen
So., 17.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Salingia Barmen
So., 17.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Viktoria Koslar
So., 17.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Borussia Freialdenhoven
So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 17.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - VfVuJ Winden