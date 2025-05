Wann startet die neue Fußballsaison im Bezirk Hochrhein?

Es ist zur Gewohnheit geworden. Jahr für Jahr klagen die Fußballtrainer der Amateurvereine in den Sommermonaten über ausgedünnte Kader und große Lücken auf dem Trainingsplatz. Geht die Runde los, liegen viele Fußballer und auch Trainer am Strand, bevölkern die Campingplätze oder sind in den Bergen unterwegs. Anders als früher entscheidet heute der Familienrat und der will im August: in den Urlaub.

Der Amateurfußball muss mit der Zeit gehen. Der Bezirk Freiburg hat seinen Saisonstart bereits im Vorjahr um drei Wochen nach hinten geschoben und die Runde weitgehend erst Ende August starten lassen. Wobei die Begründung für die zeitliche Anpassung hier eher in zu kurzen Pausen in Sommer und Winter lag. Katharina Keßler, die hiesige Bezirksvorsitzende sagt, die Erfahrungen und veränderten Zeiten in Freiburg hätten für den neuen Rahmenterminkalender am Hochrhein keine Rolle gespielt, man habe schlicht Bitten von eigenen Clubs "nach einer Veränderung" vorliegen.