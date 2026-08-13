Wann starten die Bezirksligen in Württemberg?

Die Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen - doch wann starten die zwölf Bezirksligen in Württemberg in den Spielbetrieb?
Bereits am 2. Spieltag
---
1. Spieltag
Fr., 14.08.26 18:30 Uhr VfL Brochenzell - Union Meckenbeuren/Kehlen
Fr., 14.08.26 18:30 Uhr SV Oberzell - SV Maierhöfen/Grünenbach
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr SV Kressbronn - SG Baienfurt
So., 16.08.26 15:00 Uhr FV Ravensburg II - SGM Unterzeil/Seibranz
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Baindt - TSG Ailingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Tettnang - SV Aichstetten
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Weingarten - FC Isny
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Vogt - TSV Berg II
---
1. Spieltag
Fr., 14.08.26 18:30 Uhr FV Asch-Sonderbuch - SV Jungingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Staig - SGM Langenau
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Öpfingen - SW Donau
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Altheim - SV Westerheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Neenstetten - FC Srbija Ulm
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSG Ehingen - SGM Aufheim Holzschwang
So., 16.08.26 15:00 Uhr FV Weißenhorn - SV Eggingen
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr SV Offenhausen - FC Hüttisheim
---
1. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Münchingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Bönnigheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - Spvgg Besigheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TV Aldingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Marbach - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Pattonville - GSV Pleidelsheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Grünbühl - SV Salamander Kornwestheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - SpVgg Renningen
---
1. Spieltag
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Aramäer Heilbronn - SG Sindringen/Ernsbach
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TG Böckingen - SC Michelbach/Wald
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - SGM MassenbachHausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - VfB Bad Mergentheim
So., 23.08.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - Sportfreunde Untergriesheim
So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SV Wachbach
So., 23.08.26 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - TSV Pfedelbach
So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - FSV Friedrichshaller SV
---
1. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck - TSV Denkendorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV RSK Esslingen - TSV Deizisau
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Neuffen - Türkspor Nürtingen 73
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSG Salach - TSV Oberboihingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr FV Plochingen - SV Ebersbach/Fils
So., 30.08.26 15:00 Uhr TV Unterboihingen - 1. FC Donzdorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr KSG Eislingen - 1. FC Frickenhausen
So., 30.08.26 15:30 Uhr FV Vorwärts Faurndau - VfL Kirchheim/Teck
---
1. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:00 Uhr SG Ahldorf/Mühlen - SGM Felldorf/Bierlingen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Wittendorf - Spvgg Freudenstadt
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Dietersweiler - 1. FC Altburg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Eutingen - SV Gültlingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Ergenzingen - SV Althengstett
So., 23.08.26 15:00 Uhr VfL Nagold II - VfL Ostelsheim
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Baiersbronn - FV GW Ottenbronn
So., 23.08.26 15:00 Uhr SF Salzstetten - SV Schönbronn
---
1. Spieltag
Fr., 21.08.26 18:15 Uhr SV Ochsenhausen - FV Bad Schussenried
Sa., 22.08.26 18:00 Uhr SV Sulmetingen - FV Biberach/Riß
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Baustetten - SG Ringschnait / Mittelbuch
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Ostrach - SG Äpfingen/Baltringen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SV Sigmaringen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Burgrieden - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 23.08.26 16:30 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SV Hohentengen
So., 23.08.26 17:00 Uhr SG Gutenzell / Schönebürg - SF Hundersingen
---
1. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Durlangen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - SGM Lautern-Essingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SSV Aalen - SG Bettringen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Neuler - FV 08 Unterkochen
So., 16.08.26 15:00 Uhr FV Viktoria Wasseralfingen - FV Sontheim/Brenz
So., 16.08.26 15:00 Uhr Türkspor Heidenheim - TSG Nattheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - TSV Hüttlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - SV Pfahlheim
---
1. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr SpVgg Gammesfeld - SV Steinbach
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Kaisersbach - SpVgg Satteldorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Unterweissach - TSV Ilshofen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Welzheim - FSV Waiblingen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Schmiden - TSV Schwaikheim
So., 23.08.26 15:00 Uhr TURA Untermünkheim - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Nellmersbach - SV Breuningsweiler
So., 23.08.26 15:00 Uhr VfL Mainhardt - SGM Obersontheim/Vellberg
---
1. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - FC Hechingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Winzeln - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC 07 Albstadt - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
So., 16.08.26 15:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SV Bubsheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Dotternhausen - SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Frommern - FC Grosselfingen
So., 16.08.26 15:30 Uhr TSV Harthausen/Scher - SGM Nusplingen/Obernheim
So., 16.08.26 15:30 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - TSV Straßberg 1903
---
1. Spieltag
Sa., 29.08.26 18:30 Uhr VfL Herrenberg - SV Deckenpfronn
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Musberg - MTV Stuttgart
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt - TV Darmsheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - TV Echterdingen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr OFK Beograd Stuttgart - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Bonlanden - SV Rohrau
So., 30.08.26 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - Türk. SV Herrenberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Vaihingen - Spvgg 1897 Cannstatt
---