– Foto: privat

Wann können ambitionierte Landesligisten ihre Mannschaftsfahrt planen? "Alltagsprobleme" - wer kennt es nicht? Das neue Kalenderjahr hat begonnen, die Abschlussfahrt nach der Saison muss geplant werden.

Nicht selten gibt es Unwägbarkeiten, wann die Saison denn tatsächlich endet, wenn noch Auf- oder Abstiegsspiele anstehen. So in diesem Sommer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den vier Landesliga-Staffeln. Die Vizemeister werden aller Voraussicht eine Aufstiegsrunde austragen (wir berichteten). Da kam unter den ambitionierten Vertretern natürlich die Frage auf, wann und wie diese durchgeführt wird.

FuPa Westfalen hat bei Reinhold Spohn, Vorsitzender des Verbands-Fußball-Aussschuss (VFA) im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW), nachgefragt und die Bestätigung erhalten, dass - gesetzt den Fall, dass keine außergewöhnlichen Dinge passieren - die Aufstiegsrunde wie folgt abläuft. Die vier Vizemeister werden am Donnerstag, den 1. Juni, ein "Halbfinale" austragen. Sollten zwei Vizemeister aufsteigen dürfen, wäre die Entscheidung danach bereits gefallen. Sollten jedoch ein Vizemeister oder drei Vizemeister aufsteigen dürfen, würde am Sonntag, den 4. Juni, ein "Finale" der Sieger bzw. ein "Spiel um Platz 3" zwischen den Verlierern ausgetragen. Nach maximal zwei Spieltagen wäre also die Aufstiegsentscheidung gefallen und die Saison für die Landesligisten auf jeden Fall beendet.