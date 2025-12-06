Wann ist ein Schiedsrichterfehler spielentscheidend?

Herborn. Spielausschuss und Vorstand des SV Herborn haben geahnt, dass im Spiel ihrer Reserve gegen den SV Uckersdorf etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen war. Das Sportgericht im Fußballkreis Dillenburg hat den Verein nun in seiner Ahnung bestätigt: Der Schiedsrichter hätte den Führungstreffer, den Tanju Köroglu in der Anfangsphase erzielte, anerkennen müssen. Stattdessen blieb es beim 0:0, und der SV Herborn II verlor im weiteren Verlauf mit 1:2.