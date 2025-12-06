Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wann ist ein Schiedsrichterfehler spielentscheidend?
KLC DILLENBURG: +++ Das Sportgericht im Fußballkreis Dillenburg hat geurteilt: Die fälschliche Aberkennung eines Tores erzwingt nicht automatisch ein Wiederholungsspiel. Was dem Urteil zugrunde liegt +++
Herborn. Spielausschuss und Vorstand des SV Herborn haben geahnt, dass im Spiel ihrer Reserve gegen den SV Uckersdorf etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen war. Das Sportgericht im Fußballkreis Dillenburg hat den Verein nun in seiner Ahnung bestätigt: Der Schiedsrichter hätte den Führungstreffer, den Tanju Köroglu in der Anfangsphase erzielte, anerkennen müssen. Stattdessen blieb es beim 0:0, und der SV Herborn II verlor im weiteren Verlauf mit 1:2.