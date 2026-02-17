Wann in der Oberliga Niederrhein Tore fallen

Auch beim FC Büderich und beim SV Sonsbeck ist immer etwas los. – Foto: Ulrich Laakmann

Die Oberliga Niederrhein ist eine Liga der späten Tore. Das ist jedenfalls ein logischer Schluss einer Daten-Analyse der bisherigen 19 Spieltage. FuPa hat die Karnevalspause genutzt, um zu ermitteln, wann die einzelnen Teams treffen oder Gegentreffer kassieren. Dabei wird eben auffällig, dass Zuschauer niemals voreilig den Sportplatz verlassen sollten, denn die Oberligisten sind gern in der Schlussphase aktiv. Die Übersicht.

• Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (9 Tore) • Meiste Gegentore: in der 61.-75. Min. (10 Gegentore) • Tore nach Viertelstunden: 1.-15. Min.: 6 geschossen / 2 kassiert 16.-30. Min.: 2 geschossen / 5 kassiert 31.-45. Min.: 5 geschossen / 6 kassiert 46.-60. Min.: 4 geschossen / 3 kassiert 61.-75. Min.: 4 geschossen / 10 kassiert 76.-90. Min.: 9 geschossen / 7 kassiert

• Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (9 Tore) • Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (12 Gegentore) • Tore nach Viertelstunden: 1.-15. Min.: 2 geschossen / 3 kassiert 16.-30. Min.: 4 geschossen / 4 kassiert 31.-45. Min.: 1 geschossen / 8 kassiert 46.-60. Min.: 2 geschossen / 5 kassiert 61.-75. Min.: 2 geschossen / 7 kassiert 76.-90. Min.: 9 geschossen / 12 kassiert

• Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (7 Tore) • Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (11 Gegentore) • Tore nach Viertelstunden: 1.-15. Min.: 5 geschossen / 4 kassiert 16.-30. Min.: 3 geschossen / 6 kassiert 31.-45. Min.: 5 geschossen / 1 kassiert 46.-60. Min.: 3 geschossen / 5 kassiert 61.-75. Min.: 6 geschossen / 8 kassiert 76.-90. Min.: 7 geschossen / 11 kassiert

• Meiste Tore: in der 31.-45. Min. und 46.-60. Min. (jeweils 8 Tore) • Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (10 Gegentore) • Tore nach Viertelstunden: 1.-15. Min.: 4 geschossen / 3 kassiert 16.-30. Min.: 2 geschossen / 3 kassiert 31.-45. Min.: 8 geschossen / 5 kassiert 46.-60. Min.: 8 geschossen / 7 kassiert 61.-75. Min.: 5 geschossen / 5 kassiert 76.-90. Min.: 6 geschossen / 10 kassiert

FC Büderich



• Meiste Tore: in der 61.-75. Min. (11 Tore)

• Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (13 Gegentore)

• Tore nach Viertelstunden:

1.-15. Min.: 2 geschossen / 7 kassiert

16.-30. Min.: 6 geschossen / 12 kassiert

31.-45. Min.: 6 geschossen / 5 kassiert

46.-60. Min.: 8 geschossen / 6 kassiert

61.-75. Min.: 11 geschossen / 6 kassiert

76.-90. Min.: 4 geschossen / 13 kassiert

Holzheimer SG



• Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (9 Tore)

• Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (11 Gegentore)

• Tore nach Viertelstunden:

1.-15. Min.: 5 geschossen / 1 kassiert

16.-30. Min.: 2 geschossen / 3 kassiert

31.-45. Min.: 2 geschossen / 4 kassiert

46.-60. Min.: 4 geschossen / 5 kassiert

61.-75. Min.: 4 geschossen / 3 kassiert

76.-90. Min.: 9 geschossen / 11 kassiert



KFC Uerdingen



• Meiste Tore: in der 31.-45. Min. (7 Tore)

• Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (9 Gegentore)

• Tore nach Viertelstunden:

1.-15. Min.: 4 geschossen / 2 kassiert

16.-30. Min.: 5 geschossen / 3 kassiert

31.-45. Min.: 7 geschossen / 1 kassiert

46.-60. Min.: 5 geschossen / 5 kassiert

61.-75. Min.: 4 geschossen / 3 kassiert

76.-90. Min.: 6 geschossen / 9 kassiert



Ratingen 04/19



• Meiste Tore: in der 31.-45. Min. und 76.-90. Min. (jeweils 12 Tore)

• Meiste Gegentore: in der 31.-45. Min. (9 Gegentore)

• Tore nach Viertelstunden:

1.-15. Min.: 6 geschossen / 5 kassiert

16.-30. Min.: 9 geschossen / 2 kassiert

31.-45. Min.: 12 geschossen / 9 kassiert

46.-60. Min.: 7 geschossen / 2 kassiert

61.-75. Min.: 9 geschossen / 4 kassiert

76.-90. Min.: 12 geschossen / 7 kassiert



SC St. Tönis 1911/20



• Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (13 Tore)

• Meiste Gegentore: in der 46.-60. Min. (8 Gegentore)

• Tore nach Viertelstunden:

1.-15. Min.: 6 geschossen / 3 kassiert

16.-30. Min.: 7 geschossen / 6 kassiert

31.-45. Min.: 11 geschossen / 2 kassiert

46.-60. Min.: 3 geschossen / 8 kassiert

61.-75. Min.: 5 geschossen / 6 kassiert

76.-90. Min.: 13 geschossen / 6 kassiert



SV Biemenhorst



• Meiste Tore: in der 16.-30. Min. und 76.-90. Min. (jeweils 8 Tore)

• Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (13 Gegentore)

• Tore nach Viertelstunden:

1.-15. Min.: 0 geschossen / 9 kassiert

16.-30. Min.: 8 geschossen / 7 kassiert

31.-45. Min.: 4 geschossen / 12 kassiert

46.-60. Min.: 7 geschossen / 9 kassiert

61.-75. Min.: 5 geschossen / 7 kassiert

76.-90. Min.: 8 geschossen / 13 kassiert



SV Blau-Weiß Dingden



• Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (9 Tore)

• Meiste Gegentore: in der 31.-45. Min. (8 Gegentore)

• Tore nach Viertelstunden:

1.-15. Min.: 3 geschossen / 3 kassiert

16.-30. Min.: 4 geschossen / 4 kassiert

31.-45. Min.: 3 geschossen / 8 kassiert

46.-60. Min.: 3 geschossen / 2 kassiert

61.-75. Min.: 2 geschossen / 3 kassiert

76.-90. Min.: 9 geschossen / 4 kassiert



SV Sonsbeck



• Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (8 Tore)

• Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (11 Gegentore)

• Tore nach Viertelstunden:

1.-15. Min.: 0 geschossen / 4 kassiert

16.-30. Min.: 2 geschossen / 4 kassiert

31.-45. Min.: 1 geschossen / 10 kassiert

46.-60. Min.: 7 geschossen / 4 kassiert

61.-75. Min.: 4 geschossen / 4 kassiert

76.-90. Min.: 8 geschossen / 11 kassiert



SpVg Schonnebeck



• Meiste Tore: in der 16.-30. Min. (8 Tore)

• Meiste Gegentore: in der 31.-45. Min. (7 Gegentore)

• Tore nach Viertelstunden:

1.-15. Min.: 5 geschossen / 4 kassiert

16.-30. Min.: 8 geschossen / 1 kassiert

31.-45. Min.: 6 geschossen / 7 kassiert

46.-60. Min.: 7 geschossen / 6 kassiert

61.-75. Min.: 6 geschossen / 5 kassiert

76.-90. Min.: 7 geschossen / 6 kassiert



Sportfreunde Baumberg



• Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (13 Tore)

• Meiste Gegentore: in der 31.-45. Min. und 76.-90. Min. (jeweils 7 Gegentore)

• Tore nach Viertelstunden:

1.-15. Min.: 3 geschossen / 3 kassiert

16.-30. Min.: 4 geschossen / 6 kassiert

31.-45. Min.: 10 geschossen / 7 kassiert

46.-60. Min.: 2 geschossen / 5 kassiert

61.-75. Min.: 2 geschossen / 5 kassiert

76.-90. Min.: 13 geschossen / 7 kassiert



TSV Meerbusch



• Meiste Tore: in der 31.-45. Min. und 46.-60. Min. (jeweils 5 Tore)

• Meiste Gegentore: in der 31.-45. Min. (6 Gegentore)

• Tore nach Viertelstunden:

1.-15. Min.: 3 geschossen / 4 kassiert

16.-30. Min.: 4 geschossen / 4 kassiert

31.-45. Min.: 5 geschossen / 6 kassiert

46.-60. Min.: 5 geschossen / 5 kassiert

61.-75. Min.: 3 geschossen / 4 kassiert

76.-90. Min.: 2 geschossen / 5 kassiert



VfB 03 Hilden

• Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (14 Tore)

• Meiste Gegentore: in der 31.-45. Min. (9 Gegentore)

• Tore nach Viertelstunden:

1.-15. Min.: 6 geschossen / 5 kassiert

16.-30. Min.: 4 geschossen / 5 kassiert

31.-45. Min.: 12 geschossen / 9 kassiert

46.-60. Min.: 3 geschossen / 2 kassiert

61.-75. Min.: 9 geschossen / 6 kassiert

76.-90. Min.: 14 geschossen / 8 kassiert



VfB Homberg

• Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (11 Tore)

• Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (8 Gegentore)

• Tore nach Viertelstunden:

1.-15. Min.: 5 geschossen / 3 kassiert

16.-30. Min.: 5 geschossen / 6 kassiert

31.-45. Min.: 4 geschossen / 5 kassiert

46.-60. Min.: 2 geschossen / 4 kassiert

61.-75. Min.: 4 geschossen / 4 kassiert

76.-90. Min.: 11 geschossen / 8 kassiert



VfL Jüchen-Garzweiler

• Meiste Tore: in der 61.-75. Min. (7 Tore)

• Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (5 Gegentore)

• Tore nach Viertelstunden:

1.-15. Min.: 4 geschossen / 4 kassiert

16.-30. Min.: 5 geschossen / 3 kassiert

31.-45. Min.: 5 geschossen / 2 kassiert

46.-60. Min.: 5 geschossen / 2 kassiert

61.-75. Min.: 7 geschossen / 2 kassiert

76.-90. Min.: 6 geschossen / 5 kassiert