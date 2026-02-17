 2026-02-16T15:22:36.155Z

Allgemeines

Wann in der Oberliga Niederrhein Tore fallen

FuPa hat die Karnevalspause genutzt, um zu analysieren, wann die Tore in der Oberliga Niederrhein fallen. Viele Klubs sind vor allem in der Schlussphase gefährlich oder anfällig.

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Auch beim FC Büderich und beim SV Sonsbeck ist immer etwas los.
Auch beim FC Büderich und beim SV Sonsbeck ist immer etwas los. – Foto: Ulrich Laakmann

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Die Oberliga Niederrhein ist eine Liga der späten Tore. Das ist jedenfalls ein logischer Schluss einer Daten-Analyse der bisherigen 19 Spieltage. FuPa hat die Karnevalspause genutzt, um zu ermitteln, wann die einzelnen Teams treffen oder Gegentreffer kassieren. Dabei wird eben auffällig, dass Zuschauer niemals voreilig den Sportplatz verlassen sollten, denn die Oberligisten sind gern in der Schlussphase aktiv. Die Übersicht.

1. FC Kleve

Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (9 Tore)Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (12 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 2 geschossen / 3 kassiert16.-30. Min.: 4 geschossen / 4 kassiert31.-45. Min.: 1 geschossen / 8 kassiert46.-60. Min.: 2 geschossen / 5 kassiert61.-75. Min.: 2 geschossen / 7 kassiert76.-90. Min.: 9 geschossen / 12 kassiert

1. FC Monheim

Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (9 Tore)Meiste Gegentore: in der 61.-75. Min. (10 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 6 geschossen / 2 kassiert16.-30. Min.: 2 geschossen / 5 kassiert31.-45. Min.: 5 geschossen / 6 kassiert46.-60. Min.: 4 geschossen / 3 kassiert61.-75. Min.: 4 geschossen / 10 kassiert76.-90. Min.: 9 geschossen / 7 kassiert

DJK Adler Union Frintrop

Meiste Tore: in der 31.-45. Min. und 46.-60. Min. (jeweils 8 Tore)Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (10 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 4 geschossen / 3 kassiert16.-30. Min.: 2 geschossen / 3 kassiert31.-45. Min.: 8 geschossen / 5 kassiert46.-60. Min.: 8 geschossen / 7 kassiert61.-75. Min.: 5 geschossen / 5 kassiert76.-90. Min.: 6 geschossen / 10 kassiert

ETB Schwarz-Weiß Essen

Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (7 Tore)Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (11 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 5 geschossen / 4 kassiert16.-30. Min.: 3 geschossen / 6 kassiert31.-45. Min.: 5 geschossen / 1 kassiert46.-60. Min.: 3 geschossen / 5 kassiert61.-75. Min.: 6 geschossen / 8 kassiert76.-90. Min.: 7 geschossen / 11 kassiert

FC Büderich

Meiste Tore: in der 61.-75. Min. (11 Tore)Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (13 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 2 geschossen / 7 kassiert16.-30. Min.: 6 geschossen / 12 kassiert31.-45. Min.: 6 geschossen / 5 kassiert46.-60. Min.: 8 geschossen / 6 kassiert61.-75. Min.: 11 geschossen / 6 kassiert76.-90. Min.: 4 geschossen / 13 kassiert

Holzheimer SG

Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (9 Tore)Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (11 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 5 geschossen / 1 kassiert16.-30. Min.: 2 geschossen / 3 kassiert31.-45. Min.: 2 geschossen / 4 kassiert46.-60. Min.: 4 geschossen / 5 kassiert61.-75. Min.: 4 geschossen / 3 kassiert76.-90. Min.: 9 geschossen / 11 kassiert


KFC Uerdingen

Meiste Tore: in der 31.-45. Min. (7 Tore)Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (9 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 4 geschossen / 2 kassiert16.-30. Min.: 5 geschossen / 3 kassiert31.-45. Min.: 7 geschossen / 1 kassiert46.-60. Min.: 5 geschossen / 5 kassiert61.-75. Min.: 4 geschossen / 3 kassiert
76.-90. Min.: 6 geschossen / 9 kassiert


Ratingen 04/19

Meiste Tore: in der 31.-45. Min. und 76.-90. Min. (jeweils 12 Tore)Meiste Gegentore: in der 31.-45. Min. (9 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 6 geschossen / 5 kassiert16.-30. Min.: 9 geschossen / 2 kassiert31.-45. Min.: 12 geschossen / 9 kassiert46.-60. Min.: 7 geschossen / 2 kassiert61.-75. Min.: 9 geschossen / 4 kassiert76.-90. Min.: 12 geschossen / 7 kassiert


SC St. Tönis 1911/20

Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (13 Tore)Meiste Gegentore: in der 46.-60. Min. (8 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 6 geschossen / 3 kassiert16.-30. Min.: 7 geschossen / 6 kassiert31.-45. Min.: 11 geschossen / 2 kassiert46.-60. Min.: 3 geschossen / 8 kassiert61.-75. Min.: 5 geschossen / 6 kassiert76.-90. Min.: 13 geschossen / 6 kassiert


SV Biemenhorst

Meiste Tore: in der 16.-30. Min. und 76.-90. Min. (jeweils 8 Tore)Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (13 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 0 geschossen / 9 kassiert16.-30. Min.: 8 geschossen / 7 kassiert31.-45. Min.: 4 geschossen / 12 kassiert46.-60. Min.: 7 geschossen / 9 kassiert61.-75. Min.: 5 geschossen / 7 kassiert76.-90. Min.: 8 geschossen / 13 kassiert


SV Blau-Weiß Dingden

Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (9 Tore)Meiste Gegentore: in der 31.-45. Min. (8 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 3 geschossen / 3 kassiert16.-30. Min.: 4 geschossen / 4 kassiert31.-45. Min.: 3 geschossen / 8 kassiert46.-60. Min.: 3 geschossen / 2 kassiert61.-75. Min.: 2 geschossen / 3 kassiert76.-90. Min.: 9 geschossen / 4 kassiert


SV Sonsbeck

Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (8 Tore)Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (11 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 0 geschossen / 4 kassiert16.-30. Min.: 2 geschossen / 4 kassiert31.-45. Min.: 1 geschossen / 10 kassiert46.-60. Min.: 7 geschossen / 4 kassiert61.-75. Min.: 4 geschossen / 4 kassiert76.-90. Min.: 8 geschossen / 11 kassiert


SpVg Schonnebeck

Meiste Tore: in der 16.-30. Min. (8 Tore)Meiste Gegentore: in der 31.-45. Min. (7 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 5 geschossen / 4 kassiert16.-30. Min.: 8 geschossen / 1 kassiert31.-45. Min.: 6 geschossen / 7 kassiert46.-60. Min.: 7 geschossen / 6 kassiert61.-75. Min.: 6 geschossen / 5 kassiert76.-90. Min.: 7 geschossen / 6 kassiert


Sportfreunde Baumberg

Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (13 Tore)Meiste Gegentore: in der 31.-45. Min. und 76.-90. Min. (jeweils 7 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 3 geschossen / 3 kassiert16.-30. Min.: 4 geschossen / 6 kassiert31.-45. Min.: 10 geschossen / 7 kassiert46.-60. Min.: 2 geschossen / 5 kassiert61.-75. Min.: 2 geschossen / 5 kassiert76.-90. Min.: 13 geschossen / 7 kassiert


TSV Meerbusch

Meiste Tore: in der 31.-45. Min. und 46.-60. Min. (jeweils 5 Tore)Meiste Gegentore: in der 31.-45. Min. (6 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 3 geschossen / 4 kassiert16.-30. Min.: 4 geschossen / 4 kassiert31.-45. Min.: 5 geschossen / 6 kassiert46.-60. Min.: 5 geschossen / 5 kassiert61.-75. Min.: 3 geschossen / 4 kassiert76.-90. Min.: 2 geschossen / 5 kassiert


VfB 03 Hilden

Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (14 Tore)Meiste Gegentore: in der 31.-45. Min. (9 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 6 geschossen / 5 kassiert16.-30. Min.: 4 geschossen / 5 kassiert31.-45. Min.: 12 geschossen / 9 kassiert46.-60. Min.: 3 geschossen / 2 kassiert61.-75. Min.: 9 geschossen / 6 kassiert76.-90. Min.: 14 geschossen / 8 kassiert


VfB Homberg

Meiste Tore: in der 76.-90. Min. (11 Tore)Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (8 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 5 geschossen / 3 kassiert16.-30. Min.: 5 geschossen / 6 kassiert31.-45. Min.: 4 geschossen / 5 kassiert46.-60. Min.: 2 geschossen / 4 kassiert61.-75. Min.: 4 geschossen / 4 kassiert76.-90. Min.: 11 geschossen / 8 kassiert


VfL Jüchen-Garzweiler

Meiste Tore: in der 61.-75. Min. (7 Tore)Meiste Gegentore: in der 76.-90. Min. (5 Gegentore)Tore nach Viertelstunden:1.-15. Min.: 4 geschossen / 4 kassiert16.-30. Min.: 5 geschossen / 3 kassiert31.-45. Min.: 5 geschossen / 2 kassiert46.-60. Min.: 5 geschossen / 2 kassiert61.-75. Min.: 7 geschossen / 2 kassiert76.-90. Min.: 6 geschossen / 5 kassiert