Wann greift der Paragraph 4?

Im Antwortschreiben heißt es nämlich:

"§ 4 JO regelt ausdrücklich die Teilnahme von Jugendspielern am Training eines anderen Vereins. Die Vorschrift enthält hingegen keine Regelung, die bereits die bloße Kontaktaufnahme oder vorbereitende Maßnahmen unter Strafe stellt. Aus dem eindeutigen Wortlaut der Norm ergibt sich daher, dass ein Verstoß gegen § 4 JO grundsätzlich erst dann in Betracht kommt, wenn es tatsächlich zu einer Teilnahme am Training unter Missachtung der dort geregelten Voraussetzungen kommt.

Vorbereitende Handlungen – etwa die Kontaktaufnahme mit einem Spieler oder die Einladung zu einem Probetraining – werden vom Tatbestand des § 4 JO nicht erfasst."

Bezogen auf das Beispiel bedeutet das: Auch wenn die Jugendtrainer sich bei der Einladung des Kindes nicht an die geltenden Verbandsregeln halten, würde dies keine Bestrafung seitens des Verbandes nach sich ziehen - solange der Junge noch an keinem Probetraining teilgenommen hätte.

Ein langjähriger Trainer kommentierte dies - nur leicht sarkastisch - so: "Naja, dann müssen halt die betroffenen Vereine die Spieler in solchen Fällen zum Probetraining schicken. Das am besten noch beweiskräftig dokumentieren, den Jungen oder das Mädchen nach fünf Minuten vom Platz holen und dann den Verstoß beim Verband anzeigen."

Es könnte aber in solchen Fällen noch ein ganz anderes (und eventuell deutlich gewichtigeres) Problem auf den einladenden Verein und die Verantwortlichen zukommen - die Datenschutz-Grundverordnung (kurz DSGVO).

Darauf weist der Verband in seinem Schreiben ausdrücklich hin. Es heißt:

"Insbesondere die Beschaffung und Weitergabe der Telefonnummer des Spielers sowie deren Nutzung zu vereinsbezogenen Zwecken können datenschutzrechtliche Fragen aufwerfen. Soweit personenbezogene Daten ohne entsprechende Rechtsgrundlage weitergegeben oder zweckwidrig verwendet werden, kann darin ein Verstoß gegen die DSGVO liegen."

Allein: "Eine solche datenschutzrechtliche Pflichtverletzung ist jedoch von der Frage zu trennen, ob zugleich ein sportrechtlicher Verstoß gegen § 4 JO vorliegt. Ein möglicher DSGVO-Verstoß begründet für sich genommen nicht automatisch einen Verstoß gegen § 4 JO."

* Der Paragraph 4 im Wortlaut

(1) Den Vereinen ist es untersagt, Junioren/Juniorinnen aus den Altersklassen A- bis E eines anderen Vereins am Training teilnehmen zu lassen. Dies ist nur dann zulässig, wenn der Verein, für den der Junior/die Juniorin eine Spielerlaubnis besitzt, seine schriftliche Zustimmung erteilt hat. Wurde der Verein, für den der Junior/die Juniorin eine Spielerlaubnis besitzt, spätestens 7 Tage vor Teilnahme am Training schriftlich (DFBnet-Postfachsystem) vom anderen Verein informiert, so gilt die Zustimmung auch als erteilt, wenn der Teilnahme des Spielers nicht bis spätestens 24 Stunden vor dem Training schriftlich (DFBnet-Postfachsystem) widersprochen wird.