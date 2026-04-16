Wann ein Spieler trotz roter Karte spielen darf Trotz roter Karte können Spieler im Amateurfußball eingesetzt werden, dafür ist aber der Wettbewerb entscheidend. Ein Überblick für Nordrhein-Westfalen. von André Nückel · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Draußen bleiben oder doch mitspielen? Diese Frage stellt sich nach einer roten Karte oftmals im Amateurfußball. – Foto: IMAGO IMAGES

Im Westdeutschen Fußballverband (WDFV) ist es tatsächlich möglich, dass Spielerinnen und Spieler trotz roter Karte spielen dürfen. Für den Fußball-Verband Mittelrhein, den Fußballverband Niederrhein und den Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen gibt es hierzu Spielregeln, die in der Rechts- und Verfahrensordnung (RuVO) des WDFV definiert sind. Aber grundsätzlich ist es möglich, trotz roter Karte zum Einsatz zu kommen. Der Wettbewerb ist hierfür entscheidend.

Alle Amateurfußballer haben sicherlich schon etwas von der Spielordnung gehört. Hier wird der eigentliche Spielbetrieb inklusive der Transfers und Spielberechtigungen geregelt. Aber die RuVO ist für den reibungslosen Ablauf ebenso wichtig, weil hier unter anderem die Sperren und Einspruchsfristen für die Klubs aus Nordrhein-Westfalen definiert werden. Spieler dürfen trotz roter Karte spielen In diesem Erklärtext geht es um den Zusatz, dass Spielerinnen und Spieler auch trotz aktiver Sperre nach roter Karte spielen dürfen. Hier gewährt die Rechts- und Verfahrensordnung nämlich einen Spielraum, der von Wettbewerb abhängt. Hierzu heißt es im Paragraphen 9: "Spiele sind Spiele des Wettbewerbs, in dem die Tat begangen worden ist, und ranghöherer Wettbewerbe. An rangniedrigeren Wettbewerben darf der Spieler teilnehmen. In diesem Sinne gilt folgende Rangfolge der Wettbewerbe: Meisterschaftsspiele, Pokalspiele, Freundschaftsspiele, Turnierspiele."

Das bedeutet konkret: Sieht ein Spieler in einem Ligaspiel die rote Karte, darf er trotzdem in Pokal-, Freundschafts- oder Turnierspielen eingesetzt werden. Wichtig ist zu beachten, dass die Sperre auch für alle anderen Mannschaften des Vereins gilt. Gleichzeitig bedeutet die Passage aber auch, dass Spieler erst nach dem Absitzen der Sperre wieder in der Meisterschaft eingesetzt werden dürfen. Andernfalls würde eine Sperre auch keinen Sinn ergeben. Somit ergibt sich folgende Übersicht: Rote Karte in der Meisterschaft = Einsatz im Pokal, Testspiel und Turnier möglich

Rote Karte im Pokal = Einsatz im Testspiel und Turnier möglich

Rote Karte im Testspiel = Einsatz im Turnier möglich

Rote Karte im Turnier = kein Einsatz möglich.