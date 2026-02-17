Wann die verlegten Spieltage der Oberliga Hamburg stattfinden Die Oberliga Hamburg wäre normalerweise schon im Januar aus der Winterpause gekommen, doch der Hamburger Fußball-Verband hat den Start verschoben. Wann die Spieltage nachgeholt werden. von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Fokus auf den Spielplan der Oberliga Hamburg. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Die Hamburger Fußballer warten aktuell auf die Entscheidung des Hamburger Fußball-Verbands, ob am Wochenende schon gespielt werden soll oder nicht. Die Vorbereitung ist für die meisten Klubs wegen Schnee und Frost buchstäblich ins Wasser gefallen. Das gilt insbesondere auch für die Oberliga Hamburg, die Ende Januar eigentlich gestartet hätte. Mittlerweile wurden die Spieltage 21, 22 und 23 neu angesetzt.

Zudem noch ein Hinweis: Vor dem Jahreswechsel sind in der Oberliga Hamburg auch schon die ein oder anderen Partien ausgefallen. Diese Spiele werden zwischendurch nachgeholt, wie ihr dem Spielplan entnehmen könnt: 21. Spieltag

Sa., 02.05.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FK Nikola Tesla

So., 03.05.26 10:45 Uhr USC Paloma - TSV Sasel

So., 03.05.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Curslack-Neuengamme

So., 03.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SC Victoria

So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - TuRa Harksheide

So., 03.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Süderelbe - HEBC Hamburg

So., 03.05.26 15:00 Uhr ETSV Hamburg - Niendorfer TSV

So., 03.05.26 15:00 Uhr Eimsbütteler TV - TuS Dassendorf





22. Spieltag

Di., 24.03.26 19:00 Uhr HT 16 - ETSV Hamburg

Di., 24.03.26 19:00 Uhr TuRa Harksheide - USC Paloma

Di., 24.03.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SV Halstenbek-Rellingen

Di., 24.03.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen

Di., 24.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - Eimsbütteler TV

Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Victoria - Niendorfer TSV

Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FC Türkiye Wilhelmsburg

Di., 24.03.26 19:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08

Mo., 06.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Süderelbe



23. Spieltag

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Di., 14.04.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - HEBC Hamburg

Di., 14.04.26 19:00 Uhr USC Paloma - FK Nikola Tesla

Di., 14.04.26 19:00 Uhr TSV Buchholz 08 - TuRa Harksheide

Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TSV Sasel

Di., 14.04.26 19:00 Uhr ETSV Hamburg - SC Victoria

Di., 14.04.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV - HT 16

Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Süderelbe - SV Curslack-Neuengamme

Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuS Dassendorf