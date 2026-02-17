 2026-02-16T15:22:36.155Z

Allgemeines

Wann die verlegten Spieltage der Oberliga Hamburg stattfinden

Die Oberliga Hamburg wäre normalerweise schon im Januar aus der Winterpause gekommen, doch der Hamburger Fußball-Verband hat den Start verschoben. Wann die Spieltage nachgeholt werden.

Fokus auf den Spielplan der Oberliga Hamburg.
Fokus auf den Spielplan der Oberliga Hamburg. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Die Hamburger Fußballer warten aktuell auf die Entscheidung des Hamburger Fußball-Verbands, ob am Wochenende schon gespielt werden soll oder nicht. Die Vorbereitung ist für die meisten Klubs wegen Schnee und Frost buchstäblich ins Wasser gefallen. Das gilt insbesondere auch für die Oberliga Hamburg, die Ende Januar eigentlich gestartet hätte. Mittlerweile wurden die Spieltage 21, 22 und 23 neu angesetzt.

Zudem noch ein Hinweis: Vor dem Jahreswechsel sind in der Oberliga Hamburg auch schon die ein oder anderen Partien ausgefallen. Diese Spiele werden zwischendurch nachgeholt, wie ihr dem Spielplan entnehmen könnt:

>>> Zum Spielplan der Oberliga Hamburg

>>> Zur Tabelle der Oberliga Hamburg

21. Spieltag
Sa., 02.05.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FK Nikola Tesla
So., 03.05.26 10:45 Uhr USC Paloma - TSV Sasel
So., 03.05.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Curslack-Neuengamme
So., 03.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SC Victoria
So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - TuRa Harksheide
So., 03.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Süderelbe - HEBC Hamburg
So., 03.05.26 15:00 Uhr ETSV Hamburg - Niendorfer TSV
So., 03.05.26 15:00 Uhr Eimsbütteler TV - TuS Dassendorf

22. Spieltag
Di., 24.03.26 19:00 Uhr HT 16 - ETSV Hamburg
Di., 24.03.26 19:00 Uhr TuRa Harksheide - USC Paloma
Di., 24.03.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SV Halstenbek-Rellingen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - Eimsbütteler TV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Victoria - Niendorfer TSV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FC Türkiye Wilhelmsburg
Di., 24.03.26 19:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08
Mo., 06.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Süderelbe

23. Spieltag
Mo., 06.04.26 15:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Di., 14.04.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - HEBC Hamburg
Di., 14.04.26 19:00 Uhr USC Paloma - FK Nikola Tesla
Di., 14.04.26 19:00 Uhr TSV Buchholz 08 - TuRa Harksheide
Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TSV Sasel
Di., 14.04.26 19:00 Uhr ETSV Hamburg - SC Victoria
Di., 14.04.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV - HT 16
Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Süderelbe - SV Curslack-Neuengamme
Di., 14.04.26 19:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuS Dassendorf

