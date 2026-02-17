Wann die verlegten Spieltage der Oberliga Hamburg stattfinden

Die Hamburger Fußballer warten aktuell auf die Entscheidung des Hamburger Fußball-Verbands, ob am Wochenende schon gespielt werden soll oder nicht. Die Vorbereitung ist für die meisten Klubs wegen Schnee und Frost buchstäblich ins Wasser gefallen. Das gilt insbesondere auch für die Oberliga Hamburg, die Ende Januar eigentlich gestartet hätte. Mittlerweile wurden die Spieltage 21, 22 und 23 neu angesetzt.
Zudem noch ein Hinweis: Vor dem Jahreswechsel sind in der Oberliga Hamburg auch schon die ein oder anderen Partien ausgefallen. Diese Spiele werden zwischendurch nachgeholt, wie ihr dem Spielplan entnehmen könnt:
21. Spieltag
Sa., 02.05.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FK Nikola Tesla
So., 03.05.26 10:45 Uhr USC Paloma - TSV Sasel
So., 03.05.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Curslack-Neuengamme
So., 03.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SC Victoria
So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - TuRa Harksheide
So., 03.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Süderelbe - HEBC Hamburg
So., 03.05.26 15:00 Uhr ETSV Hamburg - Niendorfer TSV
So., 03.05.26 15:00 Uhr Eimsbütteler TV - TuS Dassendorf
