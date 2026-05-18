"Wann der letzte Spieler zu Hause war, kann ich nicht sagen" Nach dem 7:1 in Oberkassel feiert der SV Wachtberg den vorzeitigen Titelgewinn in der Kreisliga A Bonn. von Andreas Santner · Heute, 15:10 Uhr · 0 Leser

Dem SV Wachtberg gelang durch den 7:1-Erfolg in Oberkassel die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga. – Foto: Verein

Der SV Wachtberg hat den Betriebsunfall des Abstiegs postwendend repariert. Durch einen fulminanten 7:1-Auswärtserfolg beim Oberkasseler FV machten die Wachtberger vorzeitig den Deckel auf die Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Patric Engels krönte damit eine beeindruckende Entwicklung und schoss sich in der Fremde endgültig zurück in die Bezirksliga.

Die nackten Zahlen der Saison untermauern die Wachtberger Vormachtstellung in dieser Spielzeit. Mit 19 Siegen, fünf Remis und vier Niederlagen sicherte sich das Team die Meisterschaft vor dem ersten Verfolger SSV Bornheim II. Vor allem die Angriffsabteilung präsentierte sich in meisterlicher Verfassung: 114 erzielte Treffer bedeuten die mit Abstand beste Offensive der Liga. Besonders bemerkenswert ist die Stabilität auf eigenem Platz, denn auf heimischer Anlage blieb der SVW die komplette Spielzeit über ungeschlagen. Auch in der Rückrunde gab sich der neue Meister keine Blöße mehr und blieb gänzlich ohne Niederlage – alle vier Pleiten stammten aus der Hinrunde. Engels: "Die Gegner haben es uns nicht leicht gemacht" Für Trainer Patric Engels ist der Titel der perfekte Einstand. Der 53-Jährige, der zuvor als Sportdirektor im Verein die Fäden zog, hatte zu dieser Saison das Traineramt übernommen. Das Saisonziel war intern schnell klar, wie Engels rückblickend verrät: „Als wir den Kader für die Saison festgezurrt hatten, war relativ schnell klar, dass es nur ein Ziel geben kann, und das war die Rückkehr in die Bezirksliga. Allerdings haben es uns die Gegner auch nicht leicht gemacht. Gerade zu Beginn der Saison mussten wir sich an die Spielklasse gewöhnen und mussten Rückschläge verkraften und verarbeiten.“

Aufholjagd gegen Bornheim II belohnt Der Weg zum Titel verlief dabei keineswegs im Vorbeigehen. Zwischenzeitlich sah es danach aus, als ob die Konkurrenz aus Bornheim den Wachtbergern entkommen würde. Doch die Engels-Elf bewies langen Atem und nutzte ihre Qualitäten im Kollektiv, um die Verfolgung erfolgreich abzuschließen. „Wir haben unser Ziel die komplette Saison nie aus den Augen verloren. Zwischendurch war Bornheim II so weit davongezogen, dass der erste Platz unerreichbar schien. Dann haben wir es auf den zweiten Platz konzentriert. Von Spiel zu Spiel denken und die maximale Anzahl an Punkten holen", erklärt Engels und hat eine klare Meinung, warum es zur Meisterschaft gereicht hat: "Ganz einfach: ein unfassbar starkes Team. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz halten alle zusammen. Es macht sehr viel Spaß, die Jungs ein kleines Stück begleiten zu dürfen“, so der Coach über das Erfolgsgeheimnis.