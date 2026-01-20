Wann der KFC Uerdingen bis März spielt

Der KFC hat sich durch eine gute Phase in der Hinrunde für die Rückserie in Stellung gebracht. Besonders in der Grotenburg konnte die Mannschaft überzeugen. Nach acht Heimspielen stehen fünf Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage zu Buche, Platz drei in der Heimtabelle. Beim KFC hofft man daher darauf, in der Rückserie noch mehr Zuschauerbegrüßen zu können – und lockt die Fans mit der Rückrundendauerkarte. Damit hätten die Fans ihren festen Platz und sparen außerdem Geld gegenüber den Tageskarten. Vollzahler im KFC-Fanblock zahlen für die neun verbleibenden Heimspiele 108 Euro. Wer sich jedes Mal eine Karte am Stadion kauft, zahlt mit Tageskassenzuschlag 135 Euro. Die Rückrundendauerkarte für Block M kostet Vollzahler 189 Euro, alle Tickets an der Tageskasse würde insgesamt 225 Euro kosten.