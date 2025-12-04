Sv Wanheim steht vor eine harten Aufgabe gegen den Tabellenführer – Foto: Robin Bogaletzki

Wanheim muss gegen Dümpten zur Höchstform auflaufen Kreisliga B, Duisburg, Mülheim & Dinslaken: Am kommenden Sonntag (7. Dezember, 15 Uhr) steigt zwischen dem SV Wanheim und dem Dümptener TV das Topspiel der Liga.

Die Saison läuft für den SV Wanheim völlig nach Plan: Zweiter Platz, mit die beste Offensive sowie sicherste Defensive der Liga und fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Dümpten. Und genau diesen Abstand wollen die Wanheimer am 16. Spieltag verringern, denn dann ist der Tabellenführer am Honnenpfad zu Gast. Der sportliche Leiter des SVW, Winston Kreppel, spricht mit FuPa Niederrhein über die Erfolgsfaktoren der aktuellen Spielzeit und das anstehende Spitzenspiel.

Zehn Punkte fehlen zum Vorjahr Was unterscheidet die Wanheimer Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Saison? Nach dem 32. Spieltag lag das Team damals auf Rang zwölf – mit gerade einmal zehn Punkten mehr, als es jetzt bereits auf dem Konto hat. Auch Offensiv- wie Defensivleistung waren in der Vorsaison nicht annähernd so stark und konstant, wie sie es in der aktuellen Spielzeit Woche für Woche unter Beweis stellt.

Ein Hauptgrund für diese bärenstarke Offensive dürfte unter anderem Mervan Aydin sein. Aydin hat in dieser Saison Wahnsinns-Statistiken vorzuweisen: neun Spiele, sieben Vorlagen und unglaubliche 29 Tore hat er bereits auf dem Konto. Dass er ein begnadeter Kreisliga-Torjäger ist, hat er bereits bei Fatihspor Mülheim gezeigt – dort hat er 67 Scorer eingefahren und war so an knapp der Hälfte aller Saisontore seiner Mannschaft beteiligt. Über Stationen in der Bezirksliga ist er nun in der B-Liga beim Wanheimer SV gelandet. Auch Kreppel hat die außergewöhnlichen Qualitäten von Aydin bemerkt, möchte aber einen Blick auf das gesamte Team werfen: „Keine Frage, Mervan ist ein Ausnahmespieler, doch würde ich gerne nicht nur ihn, sondern die gesamte Mannschaft hervorheben.“

Auch wenn für Kreppel die Mannschaftsleistung im Vordergrund steht, ist für den sportlichen Leiter ein Spieler für den Verein ganz besonders wichtig: Mikail Öztas. Der 18-Jährige, der schon viele Jahre im Klub ist, dürfte eigentlich noch in der A-Jugend kicken: „Mikail ist letztes Jahr aus der A-Jugend hochgekommen und hat sich zum Stammspieler entwickelt“, erzählt Kreppel und freut sich über die Entwicklung des „Ur-Wanheimers“, wie er ihn nennt. Wanheim wird gegen Dümpten auf drei Punkte gehen

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr SV Wanheim 1900 SV Wanheim Dümptener TV Dümpten 15:00 PUSH