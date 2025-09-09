Wangersen zerlegt Schwinge

Das Chaos beim Schwinger SC geht weiter. Zuletzt bekam Trainer Uwe Duchow gerade noch so einen Kader zusammen. Verletzte und Gesperrte häuften sich. Beim bisherigen Schlusslicht gab es am 4. Spieltag eine 1:8-Abreibung. Geht der tiefe Fall des SSC weiter?
Allein sechsmal durfte sich Wangersens Sjard Werner in die Torschützenliste eintragen. Es waren seine ersten sechs Saisontreffer. Immerhin durfte der MTV den letzten Platz jetzt an den Aufsteiger SV Agathenburg/Dollern II abgeben, der nach dem 1:6 gegen die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg noch immer auf den ersten Punkt wartet. Die SG baute die Führung in der Tabelle ein wenig aus, da die Konkurrenz Punkte liegenließ. So kassierten die VSV Hedendorf/Neukloster III in Hammah die erste Niederlage, Drochtersen/Assel V spielte nur 0:0 gegen den ASC Cranz-Estebrügge III. Über den ersten Saisonsieg freute sich der TSV Apensen III, der den SSV Hagen III 1:0 bezwang. In der Nachspielzeit gelang dem SuSV Heinbockel durch Mike Baruth der 3:2-Siegtreffer gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf V.