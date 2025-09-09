 2025-09-04T13:21:47.781Z

Spielbericht
Wangersen zerlegt Schwinge

3. Kreisklasse: Sjard Werner schießt sechs Tore - Heinbockel gewinnt spät

Das Chaos beim Schwinger SC geht weiter. Zuletzt bekam Trainer Uwe Duchow gerade noch so einen Kader zusammen. Verletzte und Gesperrte häuften sich. Beim bisherigen Schlusslicht gab es am 4. Spieltag eine 1:8-Abreibung. Geht der tiefe Fall des SSC weiter?

Allein sechsmal durfte sich Wangersens Sjard Werner in die Torschützenliste eintragen. Es waren seine ersten sechs Saisontreffer. Immerhin durfte der MTV den letzten Platz jetzt an den Aufsteiger SV Agathenburg/Dollern II abgeben, der nach dem 1:6 gegen die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg noch immer auf den ersten Punkt wartet. Die SG baute die Führung in der Tabelle ein wenig aus, da die Konkurrenz Punkte liegenließ. So kassierten die VSV Hedendorf/Neukloster III in Hammah die erste Niederlage, Drochtersen/Assel V spielte nur 0:0 gegen den ASC Cranz-Estebrügge III. Über den ersten Saisonsieg freute sich der TSV Apensen III, der den SSV Hagen III 1:0 bezwang. In der Nachspielzeit gelang dem SuSV Heinbockel durch Mike Baruth der 3:2-Siegtreffer gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf V.

So., 07.09.2025, 12:30 Uhr
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
1
6
Abpfiff

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
2
1
Abpfiff

Fr., 05.09.2025, 19:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
1
0
Abpfiff

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
0
0
Abpfiff

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
3
2
Abpfiff

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
8
1
Abpfiff

