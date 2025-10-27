 2025-10-27T08:53:35.915Z

Ligabericht
Wangersen und Hedendorf/Neukloster verlieren Derbys

3. Kreisklasse: Tabellenführer D/A mit Mühe gegen den Letzten - Konkurrenz patzt

Der 10. Spieltag der 3. Kreisklasse spielte dem Spitzenreiter, SV Drochtersen/Assel V, in die Karten. Zwar hatten die Kehdinger arge Probleme mit dem Schlusslicht aus Agathenburg und Dollern, doch die Konkurrenten spielten nicht oder gaben Punkte ab. Somit vergrößerte sich der Vorsprung zum Zweiten auf vier, zum Dritten sogar auf sechs Zähler.

Während die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg durch die Spielabsage in Hagen spielfrei war, mussten die VSV Hedendorf/Neukloster III gegen den TSV Apensen III ran. Die Gäste holten aus den letzten vier Spielen zehn Punkte und legten in der Feldstraße nach. Mit 1:0 gewann die Klindtworth-Elf und stellte jetzt den Kontakt zur Spitzengruppe her.

Auch der SuSV Heinbockel ließ Punkte im Aufstiegskampf liegen. In Estebrügge gab es ein 3:3, der Sprung auf Platz drei wurde dadurch verpasst.

Das brisante Derby zwischen der SV Ahlerstedt/Ottendorf V und dem MTV Wangersen ging an den Favoriten. Knapp mit 2:1 siegte der Absteiger aus der 2. Kreisklasse. Der MTV steht weiter auf einem Abstiegsplatz.

Unverändert bleibt der Kampf um die Torjägerkrone. Sowohl Daniel Dumke (VSV Hedendorf/Neukloster III) als auch Malte Stolz (SSV Hagen II) blieben ohne Torerfolg.

Interessante Begegnungen gibt es am kommenden Spieltag, wenn der SuSV Heinbockel den MTV Hammah III zum Derby erwartet und die beiden Letzten der Tabelle, MTV Wangersen und SV Agathenburg/Dollern II, aufeinandertreffen.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
14:00

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
2
1
Abpfiff

Sa., 25.10.2025, 18:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
3
3

Sa., 25.10.2025, 18:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
4
2
Abpfiff

Sa., 25.10.2025, 18:00 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
Abgesagt

Fr., 24.10.2025, 20:30 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
0
1
Abpfiff

