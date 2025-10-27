Wangersen und Hedendorf/Neukloster verlieren Derbys

Während die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg durch die Spielabsage in Hagen spielfrei war, mussten die VSV Hedendorf/Neukloster III gegen den TSV Apensen III ran. Die Gäste holten aus den letzten vier Spielen zehn Punkte und legten in der Feldstraße nach. Mit 1:0 gewann die Klindtworth-Elf und stellte jetzt den Kontakt zur Spitzengruppe her.

Auch der SuSV Heinbockel ließ Punkte im Aufstiegskampf liegen. In Estebrügge gab es ein 3:3, der Sprung auf Platz drei wurde dadurch verpasst.

Das brisante Derby zwischen der SV Ahlerstedt/Ottendorf V und dem MTV Wangersen ging an den Favoriten. Knapp mit 2:1 siegte der Absteiger aus der 2. Kreisklasse. Der MTV steht weiter auf einem Abstiegsplatz.

Unverändert bleibt der Kampf um die Torjägerkrone. Sowohl Daniel Dumke (VSV Hedendorf/Neukloster III) als auch Malte Stolz (SSV Hagen II) blieben ohne Torerfolg.

Interessante Begegnungen gibt es am kommenden Spieltag, wenn der SuSV Heinbockel den MTV Hammah III zum Derby erwartet und die beiden Letzten der Tabelle, MTV Wangersen und SV Agathenburg/Dollern II, aufeinandertreffen.