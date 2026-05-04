Wangersen und Hammah gewinnen Sechs-Punkte-Duelle

Die SV Drochtersen/Assel V nutzte den Patzer der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg, gewann in Schwinge souverän mit 4:1. Der Dreikampf um die beiden Aufstiegsränge läuft weiter. Im Tabellenkeller ein ähnliches Bild. Hier kämpfen auch drei Mannschaften um die letzten freien Plätze in der 3. Kreisklasse. Der MTV Wangersen machte durch den 3:1-Erfolg beim SSV Hagen III Boden gut und tauschte die Plätze mit dem Gegner. Für Schlusslicht SV Agathenburg/Dollern II dürften nach dem 1:6 in Apensen so langsam die Lichter ausgehen.