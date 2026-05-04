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Ligabericht
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Wangersen und Hammah gewinnen Sechs-Punkte-Duelle
3. Kreisklasse: Hammah 4:3 in Horneburg - Wangersen 3:1 in Hagen
von Michael Brunsch · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Heinbockel verlor das Duell gegen Hedendorf/Neukloster III wie schon im Hinspiel. – Foto: Luka Odebrecht
Interessante Spiele gab es am 18. Spieltag in der 3. Kreisklasse. Tabellenführer MTV Hammah III gewann das Topspiel in Horneburg nach 1:3-Rückstand noch mit 4:3 und baute seine Führung an der Spitze aus.
Die SV Drochtersen/Assel V nutzte den Patzer der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg, gewann in Schwinge souverän mit 4:1. Der Dreikampf um die beiden Aufstiegsränge läuft weiter. Im Tabellenkeller ein ähnliches Bild. Hier kämpfen auch drei Mannschaften um die letzten freien Plätze in der 3. Kreisklasse. Der MTV Wangersen machte durch den 3:1-Erfolg beim SSV Hagen III Boden gut und tauschte die Plätze mit dem Gegner. Für Schlusslicht SV Agathenburg/Dollern II dürften nach dem 1:6 in Apensen so langsam die Lichter ausgehen.