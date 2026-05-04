 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Wangersen und Hammah gewinnen Sechs-Punkte-Duelle

3. Kreisklasse: Hammah 4:3 in Horneburg - Wangersen 3:1 in Hagen

von Michael Brunsch · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Heinbockel verlor das Duell gegen Hedendorf/Neukloster III wie schon im Hinspiel.
Heinbockel verlor das Duell gegen Hedendorf/Neukloster III wie schon im Hinspiel. – Foto: Luka Odebrecht

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3. Kreisklasse Stade
Ahlerstedt/O V
Schwinger SC
TSV Apensen III
Hammah III

Interessante Spiele gab es am 18. Spieltag in der 3. Kreisklasse. Tabellenführer MTV Hammah III gewann das Topspiel in Horneburg nach 1:3-Rückstand noch mit 4:3 und baute seine Führung an der Spitze aus.

Die SV Drochtersen/Assel V nutzte den Patzer der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg, gewann in Schwinge souverän mit 4:1. Der Dreikampf um die beiden Aufstiegsränge läuft weiter. Im Tabellenkeller ein ähnliches Bild. Hier kämpfen auch drei Mannschaften um die letzten freien Plätze in der 3. Kreisklasse. Der MTV Wangersen machte durch den 3:1-Erfolg beim SSV Hagen III Boden gut und tauschte die Plätze mit dem Gegner. Für Schlusslicht SV Agathenburg/Dollern II dürften nach dem 1:6 in Apensen so langsam die Lichter ausgehen.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
6
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
3
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
3
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
1
4
Abpfiff

Gestern, 10:30 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
2
1
Abpfiff

Fr., 01.05.2026, 19:30 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
1
3
Abpfiff