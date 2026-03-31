Wangersen überrascht in Estebrügge

Gleich mit 6:3 gewann der MTV Wangersen beim ASC Cranz-Estebrügge III. Die Elf von Trainer Fabian Gerdes hatte vorher auswärts nicht einen Punkt geholt. Da wollte der SV Agathenburg/Dollern II in nichts nachstehen und gewann mit 3:0 in Hagen. Auch für das Team von Trainer Andreas Viedts war das der erste Auswärtsdreier. Während sich Wangersen bis auf zwei Zähler an den Schwinger SC und SSV Hagen III herangespielt hat, sind es für Agathenburg/Dollern immerhin noch sieben Punkte.

Da der Schwinger SC auch gegen den TSV Apensen III nicht über ein 1:1 hinauskam, kämpft die Mannschaft von Trainerlegende Uwe Duchow auch in der 3. Kreisklasse um den Klassenerhalt. Der Titelkampf ist ebenso spannend. Der MTV Hammah III zieht unaufhaltsam Richtung Meisterschaft und Aufstieg. Gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf V gewann der MTV in der Nachspielzeit mit 3:2 und verteidigte Platz eins, gefolgt von der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg, die das Derby bei den VSV Hedendorf/Neukloster III deutlich mit 3:0 gewann. Endgültig raus aus dem Aufstiegskampf dürfte der SuSV Heinbockel sein, der in Drochtersen 1:3 verlor.

Dank seines Doppelpacks in Estebrügge übernahm Wangersens Jonas Burckhardt mit 10 Treffern Platz eins der Torschützenliste, gefolgt von VSV-Angreifer Daniel Dumke, Bliedersdorfs Justin Mundt und Hagens Malte Stolz mit jeweils 9 Treffern.