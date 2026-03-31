 2026-03-31T13:53:34.397Z

Ligabericht

Wangersen überrascht in Estebrügge

3. Kreisklasse: ASC verliert 3:6 - Abstiegskampf völlig offen - Agathenburg/Dollern gewinnt in Hagen

von Michael Brunsch · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Jonas Burckhardt und Marcel Wilde trafen jeweils doppelt für den MTV Wangersen.
Jonas Burckhardt und Marcel Wilde trafen jeweils doppelt für den MTV Wangersen. – Foto: Privat

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3. Kreisklasse Stade
Ahlerstedt/O V
Schwinger SC
TSV Apensen III
Hammah III

Die bereits als Absteiger deklarierten MTV Wangersen und SV Agathenburg/Dollern II präsentierten am 14. Spieltag ein Lebenszeichen. Beide Teams feierten klare und überraschende Auswärtssiege.

Gleich mit 6:3 gewann der MTV Wangersen beim ASC Cranz-Estebrügge III. Die Elf von Trainer Fabian Gerdes hatte vorher auswärts nicht einen Punkt geholt. Da wollte der SV Agathenburg/Dollern II in nichts nachstehen und gewann mit 3:0 in Hagen. Auch für das Team von Trainer Andreas Viedts war das der erste Auswärtsdreier. Während sich Wangersen bis auf zwei Zähler an den Schwinger SC und SSV Hagen III herangespielt hat, sind es für Agathenburg/Dollern immerhin noch sieben Punkte.

Hammaher Siegesserie hält

Da der Schwinger SC auch gegen den TSV Apensen III nicht über ein 1:1 hinauskam, kämpft die Mannschaft von Trainerlegende Uwe Duchow auch in der 3. Kreisklasse um den Klassenerhalt. Der Titelkampf ist ebenso spannend. Der MTV Hammah III zieht unaufhaltsam Richtung Meisterschaft und Aufstieg. Gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf V gewann der MTV in der Nachspielzeit mit 3:2 und verteidigte Platz eins, gefolgt von der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg, die das Derby bei den VSV Hedendorf/Neukloster III deutlich mit 3:0 gewann. Endgültig raus aus dem Aufstiegskampf dürfte der SuSV Heinbockel sein, der in Drochtersen 1:3 verlor.

Dank seines Doppelpacks in Estebrügge übernahm Wangersens Jonas Burckhardt mit 10 Treffern Platz eins der Torschützenliste, gefolgt von VSV-Angreifer Daniel Dumke, Bliedersdorfs Justin Mundt und Hagens Malte Stolz mit jeweils 9 Treffern.

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
0
3
Abpfiff

So., 29.03.2026, 11:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
3
2
Abpfiff

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
1
1
Abpfiff

Sa., 28.03.2026, 20:30 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
0
3
Abpfiff

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
3
1
Abpfiff

Sa., 28.03.2026, 18:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
3
6
Abpfiff