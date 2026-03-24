Wangersen punktet im Abstiegskampf

Sechs Siege in Folge gelangen jetzt dem Tabellenführer MTV Hammah III, fünf davon auswärts. Geht es tatsächlich für das Team von Michael Breuer und Tjorven Middeke in die 2. Kreisklasse. Das gelang einer dritten Hammaher Mannschaft noch nie. Der einzige Verfolger scheint die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg zu sein, die den Schwinger SC mit 6:0 vom Platz schoss. Da die SV Drochtersen/Assel V beim Abstiegskandidaten MTV Wangersen nicht über ein 2:2 hinauskam, ist der Vorsprung des Tabellenführers zum ersten Nichtaufstiegsrang auf fünf Punkte angestiegen.

Ein 2:1-Erfolg beim Tabellenletzten, SV Agathenburg/Dollern II, bringt auch nicht weniger Punkte, als ein Kantersieg. So gesehen könnte für den SuSV Heinbockel der Spruch "Ein Pferd springt nicht höher, als es muss" passend sein. Aber die Koslowski-Elf tat sich schon sehr schwer. Das Tabellenschlusslicht schlug sich achtbar, muss aber nach wie vor neun Zähler zum ersten Nichtabstiegsplatz aufholen. Nach der 0:1-Heimniederlage im direkten Duell zweier Absteiger aus der 2. Kreisklasse ist der TSV Apensen III endgültig im Tabellenmittelfeld gelandet, während die SV Ahlerstedt/Ottendorf V noch Ambitionen nach oben hat. Mächtig unter die Räder kam der SSV Hagen III beim 0:6 gegen die VSV Hedendorf/Neukloster III.

In der Torschützenliste schloss VSV-Angreifer Daniel Dumke zu Malte Stolz (SSV Hagen III) und Justin Mundt (SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg) auf. Alle drei haben jetzt 9 Treffer erzielt.