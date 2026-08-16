Wangen holt 3:1-Sieg gegen Ummendorf, Olympia gewinnt 1:0 bei Türkgücü

– Foto: Stefanie Singer

Der FC Wangen hat Aufsteiger TSV Ummendorf am Sonntag mit einem 3:1-Auswärtssieg gleich zum Saisonstart die Grenzen aufgezeigt. Der FV Olympia Laupheim entschied die Partie beim SC Türkgücü Ulm durch einen frühen Foulelfmeter mit 1:0 für sich. Die SSG Ulm 99 und der FC Blaubeuren trennten sich nach einem umkämpften Duell mit 1:1.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren mit aller Macht auf die Wende. In der 57. Minute belohnte Maximilian Eiselt den enormen Aufwand der Ehinger und verkürzte auf 1:2. In der 73. Minute erzielte Simon Dilger den Ausgleich zum 2:2. Als sich bereits alle mit einer Punkteteilung abzufinden schienen, kam die Nachspielzeit: In der zweiten 90.+2 Minute traf Elias Kamper zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer für die Gastgeber.

Was für ein atemberaubender Auftakt in die neue Spielzeit! Der SV Reinstetten erwischte einen fulminanten Start und ging bereits in der 3. Spielminute durch Philipp Kolb per Handelfmeter mit 0:1 in Führung. Nur wenige Minuten später überschlugen sich die Ereignisse: In der 13. Minute scheiterte Christopher Henry vom SV Reinstetten zunächst mit einem Foulelfmeter an Torwart Julian Gebhart, ehe Christopher Henry im selben Moment doch noch zum 0:2 für die Gäste traf. Der SSV Ehingen-Süd steckte jedoch keineswegs auf und bekam in der 33. Minute die riesige Chance zum Anschluss, doch Simon Dilger scheiterte mit einem Foulelfmeter.

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Der FC Wangen ging durch Justin Schumacher in der 26. Minute mit 1:0 gegen den Aufteiger TSV Ummendorf in Führung. Unmittelbar nach der Pause erhöhte Tim Bucher in der 46. Minute auf 2:0, ehe Jonas Brüderlin in der 64. Minute per Foulelfmeter das 3:0 nachlegte und Matthias Hatzing in der 77. Minute vor 250 Zuschauern noch auf 1:3 verkürzte. Wangen behauptete seinen Vorsprung nach dem dritten Treffer sicher bis zum Ende.

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Der FV Rot-Weiß Weiler brauchte gegen Aufsteiger FC Mengen nur wenige Minuten, um die Partie in seine Richtung zu ziehen: Wassim Ghrab traf in der 15. Minute zum 1:0, Pirmin Fink legte bereits in der 18. Minute das 2:0 nach. Weitere Treffer fielen vor 230 Zuschauern nicht mehr, sodass Weiler einem souveränen Ergebnis in die neue Runde startete.

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Was für ein Einstand für den Aufsteiger: Christopher Renz brachte den TSV Neu-Ulm in der 31. Minute mit 1:0 in Führung, doch Pascal Ungemach (37.) glich noch vor der Pause aus, ehe Max Bröhm (50.) und Etienne Elster (75.) Eschach auf 3:1 davonziehen ließen. Felix Hörger verkürzte in der 83. Minute auf 2:3, Bröhm antwortete nur zwei Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 4:2 (85.), ehe Benjamin Klingen in der fünften Minute der Nachspielzeit noch das 3:4 erzielte. Vor 50 Zuschauern brachte der TSV Eschach den knappen Vorsprung über die Zeit und nimmt als Aufsteiger sofort drei Punkte mit.

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Ein früher Treffer genügte dem SV Mietingen vor der stattlichen Kulisse von 440 Zuschauern: Noah Blersch erzielte bereits in der 8. Minute nach Vorlage von Roland Mayer das 1:0, das bis zum Schlusspfiff Bestand hatte. In der Schlussphase musste Mietingen noch einen personellen Rückschlag verkraften, als Marius Meneghini in der 86. Minute Gelb-Rot sah, am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr.

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In dieser Partie fiel die Entscheidung schon in der Anfangsphase: Stephan Strähle verwandelte in der 4. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 für den FV Olympia Laupheim. Vor 100 Zuschauern blieb dieser frühe Treffer der einzige des Nachmittags, sodass Laupheim den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigte.

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Lange blieb die Partie zwischen dem TSV 1889 Buch und dem TSV Heimenkirch offen, dann setzte Timo Leitner in der 63. Minute mit dem einzigen Treffer des Nachmittags den entscheidenden Akzent. Nach einer Flanke von Johannes Zott kam Leitner im Rückraum an den Ball und schob ihn überlegt links unten ein. Vor 143 Zuschauern brachte Buch das 1:0 anschließend über die Zeit und sicherte sich einen erarbeiteten Auftakterfolg.

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Der FC Blaubeuren ging bei der SSG Ulm 99 durch Damir Ćavar in der 18. Minute mit 1:0 in Führung und nahm diesen Vorsprung mit in die Pause. Die Gastgeber fanden in der zweiten Hälfte die passende Antwort, als Philipp Strobel in der 52. Minute vor 350 Zuschauern zum 1:1 ausglich. Danach gelang keiner Mannschaft der entscheidende Treffer und es blieb anschließend bei der Punkteteilung.



